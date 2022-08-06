Як відомо, Віктор Циганков пропустив перший поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів проти Штурма. Півзахисник потрапив до стартового протоколу і вже готувався вийти на поле, однак в останній момент травмувався і екстрено був замінений Олександром Караваєвим, який, в результаті, і став героєм того матчу.

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За повідомленням офіційного сайту Динамо, Циганков пошкодив привідний м'язом і лікарі порадили пропустити гру, аби не погіршити ситуацію. Напередодні Віктор займався за індивідуальною програмою. Очікується однак, що найближчими днями півзахисник повернеться до загальної групи та готуватиметься до матчу-відповіді з основою.

Нагадаємо, друга гра між Штурмом і Динамо відбудеться 9 серпня у Граці на UPC Арені. Початок зустрічі о 21:30.

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