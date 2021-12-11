Головний тренер Олександрії Юрій Гура похвалив підопічних за гідний бій у матчі з Шахтарем (1:2).

– Що відчуваєте після гри, в якій вели у рахунку проти Шахтаря?

– Засмучені.

– Що стало ключовим у цьому поєдинку?

– Компактність була у першому таймі, а у другому нас розтягли трохи в середині, почали проходити ці передачі. За рахунок цього вони й забили два м'ячі.

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– Що з Рибалкою?

– Поки нічого не знаю.

– Чи можна назвати його травму причиною поразки?

– Думаю, ні.

– Що з Дуброю, чому його не було у заявці?

– У нього підозра на гайморит.

– Чи відчувалося, що його сьогодні не вистачало?

– Я б не сказав. Хлопці виконували все, що їх просили, віддавалися на полі. Я дуже вдячний їм. Думаю, приємно всім, зокрема уболівальникам, коли весь тренерський штаб Шахтаря побіг після другого гола, ніби вони Лігу чемпіонів виграли або забили вирішальний гол у чемпіонаті.

– Чи задоволені грою Кожушка, який у перерві замінив Одарюка?

– Звичайно, задоволений. Одарюк відпрацював перший тайм і сказав, що він вже "під водою". Ми й замінили його.

– Наскільки ви задоволені командою у ці півроку?

– Задоволений, є 6 місце, але недобрали кілька очок. Усі знають, де ми втратили – у тих матчах, у яких програли.

– Якою ми побачимо Олександрію у другій частині сезону?

– Не знаю, зберемося, подивимося, настане час.

– Чи можна очікувати зимових трансферів?

– Можна, будемо дивитися, – сказав Гура у коментарі УПЛ ONLINE.

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