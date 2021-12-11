Перший тайм завершився без голів, але по перерві команди діяли значно жвавіше. НА 63-й хвилині Кожушко приголомшив Шахтар, замкнувши високу подачу з правого флангу.

Шахтар оформив камбек в Олександрії – вирішальний гол Мораєса, моторошна травма Рибалки

Підопічні Де Дзербі знайшли у собі сили на ефектний камбек. Соломону вдався красивий удар в дев'ятку, а перемогу приніс Мораєс. Досвідчений нападник вийшов на поле після 7 місяців реабілітації і відразу забив. Окремо слід подякувати Цурікову, який не зміг нормально вибити м'яч і подарував Жуніору вихід віч-на-віч з Біликом – 1:2.