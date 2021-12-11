Краса від Соломона і велике повернення Мораєса у відеоогляді матчу Олександрія – Шахтар – 1:2
16:36 - Читать на русском
Олександрія програла Шахтарю у 18 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Шахтар.
завершено
Манор Соломон 70’
Жуніор Мораєс 77’
70’ Манор Соломон
77’ Жуніор Мораєс
Перший тайм завершився без голів, але по перерві команди діяли значно жвавіше. НА 63-й хвилині Кожушко приголомшив Шахтар, замкнувши високу подачу з правого флангу.
Шахтар оформив камбек в Олександрії – вирішальний гол Мораєса, моторошна травма Рибалки
Підопічні Де Дзербі знайшли у собі сили на ефектний камбек. Соломону вдався красивий удар в дев'ятку, а перемогу приніс Мораєс. Досвідчений нападник вийшов на поле після 7 місяців реабілітації і відразу забив. Окремо слід подякувати Цурікову, який не зміг нормально вибити м'яч і подарував Жуніору вихід віч-на-віч з Біликом – 1:2.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter