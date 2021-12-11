"Штаб Шахтера после второго гола побежал, будто они Лигу чемпионов выиграли": Гура – о досадном поражении от "горняков"
Главный тренер Александрии Юрий Гура похвалил подопечных за достойный бой в матче с Шахтером (1:2).
– Что чувствуете после игры, в которой вели в счете против Шахтера?
– Расстроены.
– Что стало ключевым в этом поединке?
– Компактность была в первом тайме, а во втором нас растянули немного в середине, начали проходить эти передачи. За счет этого они и забили два мяча.
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– Что с Рыбалкой?
– Пока ничего не знаю.
– Можно ли назвать его травму причиной поражения?
– Думаю, нет.
– Что с Дуброй, почему его не было в заявке?
– У него подозрение на гайморит.
– Чувствовалось ли, что его сегодня не хватало?
– Я бы не сказал. Ребята выполняли все, что их просили, отдавались на поле. Я очень благодарен им. Думаю, приятно всем, в частности, болельщикам, когда весь тренерский штаб Шахтера побежал после второго гола, будто они Лигу чемпионов выиграли или забили решающий гол в чемпионате.
– Довольны ли игрой Кожушко, который в перерыве заменил Одарюка?
– Конечно, доволен. Одарюк отработал первый тайм и сказал, что он уже "под водой". Мы его и заменили.
– Насколько вы удовлетворены командой в эти полгода?
– Доволен, есть 6 место, но недобрали несколько очков. Все знают, где мы потеряли – в тех матчах, в которых проиграли.
– Какой мы увидим Александрию во второй части сезона?
– Не знаю, соберемся, посмотрим, придет время.
– Можно ли ожидать зимних трансферов?
– Можно, будем смотреть, – сказал Гура в комментарии УПЛ ONLINE.
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