Главный тренер Александрии Юрий Гура похвалил подопечных за достойный бой в матче с Шахтером (1:2).

– Что чувствуете после игры, в которой вели в счете против Шахтера?

– Расстроены.

– Что стало ключевым в этом поединке?

– Компактность была в первом тайме, а во втором нас растянули немного в середине, начали проходить эти передачи. За счет этого они и забили два мяча.

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– Что с Рыбалкой?

– Пока ничего не знаю.

– Можно ли назвать его травму причиной поражения?

– Думаю, нет.

– Что с Дуброй, почему его не было в заявке?

– У него подозрение на гайморит.

– Чувствовалось ли, что его сегодня не хватало?

– Я бы не сказал. Ребята выполняли все, что их просили, отдавались на поле. Я очень благодарен им. Думаю, приятно всем, в частности, болельщикам, когда весь тренерский штаб Шахтера побежал после второго гола, будто они Лигу чемпионов выиграли или забили решающий гол в чемпионате.

– Довольны ли игрой Кожушко, который в перерыве заменил Одарюка?

– Конечно, доволен. Одарюк отработал первый тайм и сказал, что он уже "под водой". Мы его и заменили.

– Насколько вы удовлетворены командой в эти полгода?

– Доволен, есть 6 место, но недобрали несколько очков. Все знают, где мы потеряли – в тех матчах, в которых проиграли.

– Какой мы увидим Александрию во второй части сезона?

– Не знаю, соберемся, посмотрим, придет время.

– Можно ли ожидать зимних трансферов?

– Можно, будем смотреть, – сказал Гура в комментарии УПЛ ONLINE.

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