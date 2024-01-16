В офісі та на клубній базі Корінтіанса було знайдено прослуховувальні пристрої та камери з датчиками руху.

У понеділок, 15 січня, керівництво бразильського Корінтіанс заявило про знахідку в клубному офісі двох пристроїв для прослуховування і докази їх використання. Як інформує UOL, також шпигунське обладнання розташоване на одному поверсі поруч з офісом президента клубу Аугусто Мело.

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Жучки були виявлені сторонньою компанією, найнятою "тімау". Повідомляється, що в комплект шпигунського обладнання також увійшли камери з датчиком руху, причому одна з таких камер розташовувалася на дверях офісу президента, а інша – всередині самого офісу. Ще одна камера була знайдена всередині переговорної кімнати на клубній базі. До обладнання було під'єднано систему запису DVD.

Корінтіанс звернувся в поліцію. Колишній президент клубу Дуіліу Монтейро Алвес заперечує свою причетність до цього скандалу. Незабаром у клубі мають відбутися вибори президента.

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