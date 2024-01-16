В офисе и на клубной базе Коринтианса были найдены прослушивающие устройства и камеры с датчиками движения.

В понедельник, 15 января, руководство бразильского Коринтианс заявило о находке в клубном офисе два подслушивающих устройства и доказательства их использования. Как информирует UOL, также шпионское оборудование находились на одном этаже рядом с офисом президента клуба Аугусто Мело.

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Жучки были обнаружены сторонней компанией, нанятой "тимао". Сообщается, что в комплект шпионского оборудования также вошли камеры с датчиком движения, причём одна из таких камер находилась на двери офиса президента, а другая – внутри самого офиса. Ещё одна камера была найдена внутри переговорной комнаты на клубной базе. К оборудованию была подключена система записи DVD.

Коринтианс обратился в полицию. Бывший президент клуба Дуилиу Монтейро Алвес отрицает свою причастность к этому скандалу. В скором времени в клубе должны состояться выборы президента.

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