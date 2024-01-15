Нехай бразилець не є лідером за кількістю результативних штрафних ударів в історії Ліги чемпіонів, та саме його стиль виконання стандартів є золотою класикою турніру.

Скільки? Кому? Як? Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про магічні штрафні удари бразильського генія Жунінью Пернамбукану в Лізі чемпіонів. Детальний аналіз спадщини бразильця в ЛЧ.

Вболівати за сучасний Ліон – дуже невдячна справа. Недавній гранд плентається на дні Ліги 1 і встановлює антирекорди. Та ще відносно недавно всі успіхи клубного французького футболу асоціювалися виключно з Ліоном. "Ткачі" двічі доходили до півфіналу Ліги чемпіонів, а на початку тисячоліття у трьох сезонах поспіль грали у чвертьфіналі ЛЧ.

Весь світ уважно спостерігає за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR.

Запекла гра на полі Ліги чемпіонів у поєднанні з HLIBNY DAR зроблять незабутнім твій вечір.

Одним із символів великої команди Поля Ле Гуена був бразилець Жунінью Пернамбукану. У згаданих трьох розіграшах лідер Ліона відзначився 11 разів, а загалом у Лізі чемпіонів Жунінью забив 18 голів. Більше половини з них – прямими ударами зі штрафних.

Українські вболівальники мали змогу на власні очі бачити шедевр бразильця. 2006-го французи не залишили шансів Динамо на Олімпійському – 3:0. А розпочав розгром киян саме Жунінью. Здавалося, Олександр Шовковський все контролював, вибудував стінку з п'яти гравців і навіть розташувався у потрібному куті. Але ж ні – "вісімка" Ліона вцілив точно під поперечку.

Кілька років тому УЄФА проводив опитування – який зі штрафних капітана "ткачів" є найкрутішим. Постріл по воротах Динамо посів лише четверту сходинку. На третій – гол Баварії.

Майже 60 відсотків респондентів віддали свій голос за геніальний гол Барселоні 2009-го. Якщо це не один з найкращих штрафних ударів в історії, то що? До речі, саме Барселоні бразилець забивав найчастіше – одразу чотири м'ячі. Два з них опинилися у сітці після ударів зі стандарту.

Феномен Жунінью навіть досліджували спортивні науковці. Доктор Раджпал Брар із Каліфорнії відзначив кілька закономірностей, які перетворювали удари капітана Ліона на "мертвий м'яч". Якщо відстань до воріт не була значною, то Жунінью розташовувався за три кроки від м'яча. Якщо точка удару була зміщена ліворуч, то розгін футболіста ставав більш перпендикулярним. А ще бразилець спершу зосереджував погляд на м'ячі, потім дивився на ціль, а тоді знову на м'яч. Перед дальніми ударами Жунінью відходив на чотири кроки, а його розбіг ставав більш прямолінійним.

Статистичні портали підсумовують – Жунінью Пернамбукану забив 77 голів прямими ударами зі штрафних – і це більше, ніж має будь-який інший футболіст топ-рівня. Зате в історії Ліги чемпіонів бразилець є лише третім у списку найбільш результативних футболістів-майстрів штрафних ударів.

Cristiano Ronaldo is the player who scored the most direct Free-Kicks in Champions League history ️



Which player is most capable of beating this record? pic.twitter.com/rD9N87LjU9 — Skores (@skoresofficial) June 9, 2023

Водночас Жунінью залишається єдиним у топ-6 королів стандартів без перемоги у турнірі. А ще він став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив чотири голи зі штрафного за один сезон.

"Я завжди чудово бив, але в дитинстві мені не вистачало сили, щоб забивати зі штрафних, – пояснював Жунінью в інтерв'ю FourFourTwo. – Я грав у футзал до 13 років і майже не забивав, але якраз тоді я почав виконувати штрафні. Відстань була занадто малою, тому я рідко влучав у ворота. Лише коли я потрапив до Франції, я опанував свою техніку".

Жунінью спершу копіював штрафні удари Марселіньйо, екс-гравця Корінтіанса. Також він черпав натхнення у легендарного Діді, переможця чемпіонатів світу 1958 та 1962. "Ця техніка – не моя. Усі просто лише змінювали формулу удару", – пояснював лідер Ліона.

Вперше зі штрафного Пернамбукану забив у 19, коли виступав на батьківщині за Ресіфі. Жунінью вистрілив метрів з 28, воротар вирішив спіймати м'яч, але помилився і запустив його за лінію воріт. З-поміж десяти гольових стандартів у Лізі чемпіонів найкращим бразилець називає гол Оліверу Кану. До речі, то був дебютний м'яч Жунінью в ЛЧ прямим ударом зі штрафного.

Маестро стандартів ставився до своїх шедеврів доволі виважено та навіть сором'язливо. Натомість нахвалював конкурентів: "Гол Роберто Карлоса у ворота Франції 1997-го не піддається науковому вивченню. Будь-який інший гравець, який спробував би аналогічно вдарити, відправив би м’яч кудись у бік кутового прапорця… Як я можу стверджувати, що я кращий за Девіда Бекхема чи Сінішу Міхайловіча?"

Зате про Жунінью говорили інші. Андреа Пірло також можна назвати одним із найкращих виконавців штрафних своєї епохи. "Жунінью змушував м'яч робити надзвичайні речі. Він клав його на землю, надавав своєму тілу дивну форму, розбігався і забивав. Він ніколи не помилявся. Ніколи. Я перевіряв його статистику і зрозумів, що це не просто випадковість. Жунінью був схожий на диригента оркестру, якого склали догори ногами, а диригентську паличку тримали його ноги, а не руки", – писав Пірло у своїй автобіографії.

Інколи у пресі удари Жунінью називали Knuckleball. Це термін, що прийшов із бейсболу. Принцип такого удару полягає тому, що м'яч не крутиться у повітрі і змінює траєкторію останньої миті, чим вводить в оману беттера – того, хто стоїть обличчям до пітчера. Так і удари Пернамбукану в футболі були непередбачуваними для воротарів.

Власне, справедливо сказати, що Жунінью запам'ятався не лише штрафними ударами. Ідеальний асистент, мотор команди, топовий плеймейкер диригував грою Ліона. Додатково ледь не після кожного тренування він залишався і відпрацьовував свої удари. Про це неодноразово свідчили його партнери.

"Все просто – він тренувався щодня, – розкриває секрет Джоване Елбер, земляк та партнер Жунінью. – У дощ чи у сніг, він стояв там годинами після закінчення тренування. І виконував штрафний за штрафним".

Я мав справу з тисячами його ударів, – розповідав кіпер Ліона Ремі Веркутр, який систематично працював з Жунінью над ударами протягом восьми років. – Ми відпрацьовували 30-40 ударів за тренування. 90 відсотків із них потрапляли у ціль. Коли він забивав під час матчів, то першою людиною, до котрої він біг святкувати, був я. Це було геніально. Я відчував, що це моя нагорода за ту роботу, яку ми виконали.

Веркутру та Жунінью було що святкувати. 44 зі 100 ліонських голів Пернамбукану забив ударами зі штрафних. Кілька із них залітали з відстані понад 40 метрів. Вигук воротарів "Не фолити" втрачав свій сенс. Жунінью міг забити з будь-якої відстані.

Роналду чи Мессі? Роберто Карлос або Бекхем? Усі вони були великими майстрами стандартів. Але Жунінью Пернамбукану – номер один.