Головний турнір 4-річчя у Старому світі от-от розпочнеться. А "Футбол 24" зробить його для вас ще незабутнішим!

Привіт, Друзі!

Уже дуже довго, цілих два роки, ми з Вами не мали приємних приводів для взаємодії поза межами новинного-текстового контенту. А наш, не побоюсь цього слова, легендарний Конкурс прогнозів був поставлений на паузу. Можливість передбачати рахунки матчів, звісно, залишилася. Але лише з тренувальною метою – для підтримки форми. Призів за Ваші успіхи ми не надсилали, бо повномасштабна війна наклала свій відбиток на кропітку логістику пакування сувенірів.

Редакція Футбол 24 дуже вдячна кожному, хто, попри все, залишився з нами, стійко пройшовши цей марафон аж до сьогодні. Також ми розуміємо й тих, хто призупинив свою участь у Конкурсі прогнозів, не маючи матеріального стимулу. Сподіваємося, Ви повернетесь до гри. Якраз з’явилася чудова нагода для камбеку!

Ми оголошуємо про старт грандіозного турніру на звання найкращого прогнозувальника Євро-2024! Під прицілом – 51 матч континентального форуму. Стартуємо поєдинком Німеччина – Шотландія (14 червня), завершуємо фіналом у Берліні (14 липня).

Правила

Тут без змін. Коротко нагадаємо про головне.

– Кожен учасник конкурсу має можливість зробити ставку на результат кожного із запропонованих конкурсом матчів Євро-2024. Результати матчів плей-офф враховуються лише за підсумками основного часу.

– Прогноз можна залишити до офіційного початку матчу.

Система врахування балів:

– Вгадано переможця гри: 3 бали

– Вгадано нічию: 6 балів

– Вгадано різницю в рахунку: 5 балів

– Вгадано переможця і точний рахунок: 12 балів

– Вгадано переможця і точний рахунок (сума голів 5 і більше): 14 балів

Рейтинг прогнозистів формується в режимі онлайн одразу після завершення футбольного матчу.

Остаточний рейтинг буде сформований після завершення фінального матчу Євро-2024. Троє найкращих віщунів, які набрали найбільшу кількість балів, отримають від редакції Футбол 24 цінні призи.

Призи

Перше місце

Футбольний м’яч Аdidas з емблемою Євро 2024

Чорна кепка Аdidas з логотипом UEFA EURO24 (розмір L)

Шарф збірної України

Друге місце

Біла футболка Аdidas з емблемою Євро 2024 (розмір L)

Сумка-мішок збірної України

Шарф збірної України

Третє місце

Колекційний набір фігурок гравців збірної України 2024

Книга Андрія Шевченка "Шляхетна сила. Моє життя, мій футбол"

Шарф збірної України

І це тільки початок! Адже маємо цікаві плани на новий футбольний сезон 2024/25, де буде ще більше класних призів, а також шансів на перемогу. Залишайтеся з нами і стежте за новинами.

Усім – тонкої інтуїції та результативного прогнозування!