Одеський клуб вже проводить кадрові зміни перед початком підготовки до нового сезону.

Богдан Бойчук відмовився продовжувати контракт із Чорноморцем та перебереться до Буковини (Перша ліга), де збереже фінансові умови, які мав у Одесі, повідомляє ТаТоТаке.

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Окрім цього, керівництво "моряків" ухвалило рішення не відпускати Андрія Штогріна. Найкращий бомбардир одеситів минулого сезону (8 голів) мав пропозицію від неназваного клубу з Греції.

Раніше повідомлялось, що Чорноморець має серйозні проблеми перед початком нового сезону. Так, Одесу покинуть одразу кілька легіонерів: Владімір Арсіч, Самсон Ієде і Зе Гомес, та з великою ймовірністю Лука Гучек.

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