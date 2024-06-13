Колишній тренер Брайтона та Шахтаря Роберто Де Дзербі може продовжити кар'єру у Лізі 1.

Марсель підшукує нового тренера, оскільки Жан-Луї Гассе обіймав посаду тимчасово. Спочатку провансальці вели перемовини з Сержіу Консейсау, але перемовини ускладнилися останнім часом.

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Як повідомляє RMC Sport, Марсель націлився на Роберто Де Дзербі. Перемовини з італійським фахівцем йшли таємно і керівництво клубу вже зробило пропозицію фахівцю. Сторони обговорюють наразі трирічний контракт і є порозуміння.

Нагадаємо, що Де Дзербі після завершення кампанії 2023/24 покинув Брайтон. Утім, новому клубу італійця доведеться виплати відступні за тренера у розмірі 15 мільйонів євро.

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