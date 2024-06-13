Головний тренер Борусії Д Едін Терзіч не буде працювати з командою в наступному сезоні.

Прес-служба дортмундського клубу повідомила, що 41-річний фахівець покинув посаду наставника команди.

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Едін Терзіч та Борусія розірвали контракт за обопільною згодою. Тренер працював з "бджолами" з 2018 року, займаючи різні посади у клубній системі. З 2020 року Терзіч виконував обов'язки головного тренера, а потім очолив команду у кампанії 2022/23.

Під керівництвом 41-річного фахівця Борусія здобувала Кубок Німеччини у сезоні 2020/21, а у сезоні 2023/24 дортмундці пробилися у фінал Ліги чемпіонів, де програли Реалу.