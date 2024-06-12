"Синьо-жовті" прилетіли до Німеччини, де вже за 5 днів стартують на чемпіонаті Європи матчем з Румунією.

Сьогодні вранці, 12 червня, збірна України покинула Кишинів (після вчорашньої перемоги над Молдовою) і прилетіла до німецького Франкфурта, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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На злітно-посадковій смузі команду зустрів власний оновлений автобус, а біля літака головного тренера Сергія Реброва та гравців вітали генеральний консул України у Франкфурті Вадим Костюк, мер міста Таунусштайн, де базуватиметься збірна, Йоахім Райманн, та міністр освіти землі Гессен Армін Шварц.

За 30 хвилин команда прибула до місця розташування, де працівники готелю зустріли нашу делегацію у вишиваних сорочках і з українським короваєм. Футболісти отримали відпочинок – тренування сьогодні не передбачено (вчора після фінального свистка запасні + гравці, які вийшли на заміну у другому таймі (крім Зінченка і Довбика) та два голкіпери провели півгодинне тренування).

Нагадаємо, завтра у графіку національної команди – відкрите тренування, за яким зможуть спостерігати і вболівальники, і медіа. Публічний захід відбудеться на стадіоні BRITA Arena у Вісбадені.

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