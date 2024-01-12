На сборы с первой командой Динамо отправятся защитник Тарас Михавко и форвард Матвей Пономаренко, информирует Sport.ua.

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Оба игрока уже проходят медосмотр вместе с командой и готовятся к зимним сборам, которые будут проведены в Турции. В общем, в делегацию "бело-синих" войдет 29 игроков.

Напомним, в Турции в Динамо запланированы 8 спаррингов – среди соперников сразу 4 европейских чемпиона. Зарубежный сбор продлится чуть меньше месяца и завершится 17 февраля. После этого киевляне вернутся домой и после небольшого отдыха начнут непосредственную подготовку к первому официальному матчу года – против Металлиста 1925 в рамках 18-го тура УПЛ (базовый день тура – 24 февраля).

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