Шахтар хотів підписати півзахисника Сан-Паулу Енріке Кармо, повідомляє Globo.

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За інформацією джерела, "гірники" намагались домовитись про перехід одразу після Копіньї (культового турніру у Бразилії, – прим.), однак отримали відмову у трансфері 17-річного вінгера, чий контракт з "трикольоровими" чинний до 31 грудня 2025 року.

Зазначається, що Сан-Паулу хоче, щоб Кармо спочатку пограв у першій команді – тоді можна буде побачити його потенціал на такому рівні і встановити реальну вартість на ринку.

Цікаво, що допомогти Шахтарю з трансфером могла Рома, яка прагнула підписати іншого таланта – Вільяма Гомеса, але також отримала відкоша. Саме на цю пару бразильський клуб покладає великі надії.

Нагадаємо, Кармо – вихованець Сан-Паулу. За першу команду поки не дебютував. У його доробку 1 гол у 3 матчах за збірну Бразилії U-16.

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