"Зелено-білі" вирішили не переплачувати за північномакедонця Яні Атанасова, а шукати підсилення на внутрішній арені.

Карпати відмовились від ідеї підписання півзахисника Краковії та збірної Північної Македонії Яні Атанасова, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, на перешкоді трансферу стала висока вартість балканця, яку польський клуб не хоче знижувати.

До слова, Атанасов перейшов до Краковії з Хайдука за 420 тисяч євро. Transfermarkt оцінює його вартість у 800 тисяч євро. ЗМІ писали про участь у переговорах Євгена Коноплянки, який раніше виступав разом з 24-річним хавбеком, а нині пробує себе у ролі агента.

Також повідомлялось, що головний тренер Карпат вимагав від керівництва до 9 червня підписати Атанасово. Очевидно після зустрічі з босами клубу 10 червня питання щодо трансферу було знято з порядку денного.

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