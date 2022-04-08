Екс-голкіпер Динамо і збірної України, а нині асистент Олександра Петракова в тренерському штабі національної команди регулярно публікує слова підтримки українцям і морально знищує російських злочинців.

Шовковський: "Той" назавжди увійде в історію, його ім'я буде асоціюватися з найгіршими покидьками цього світу

"Країна орків навіть не здатна на своїй мові промовити: "Я переможу", – написав Шовковський в Instagram, прикріпивши карту України в синьо-жовтих кольорах.

Нагадаємо, у червні національна збірна України має зіграти проти Шотландії у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022. Очікується, що наприкінці квітня – на початку травня команда і тренерський штаб отримають дозвіл на виїзд з України, щоб підготуватися до гри.

Росія напала на Україну: що буде з Динамо, майбутнє Де Дзербі та передбачення від Пятова (LIVE)