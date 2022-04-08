Экс-голкипер Динамо и сборной Украины, а ныне ассистент Александра Петракова в тренерском штабе национальной команды регулярно публикует слова поддержки украинцам и морально уничтожает российских преступников.

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"Страна орков даже не способна на своем языке произнести: "Я переможу", – написал Шовковский в Instagram, прикрепив карту Украины в сине-желтых цветах.

Напомним, в июне национальная сборная Украины должна сыграть против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022. Ожидается, что в конце апреля – начале мая команда и тренерский штаб получат разрешение на выезд из Украины, чтобы подготовиться к игре.

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