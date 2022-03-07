"Ніколи не було і ніколи не буде більш ціннішого у світі за життя людини! Життя наших батьків і наших дітей! І ніколи не буде прощення тому, хто, прикриваючись миром, розпочинає війну. Як "той" цю війну не називав би.

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"Той" назавжди увійде в історію, але точно не так, як хотів би. І ім’я "того" назавжди буде асоціюватися з найгіршими покидьками цього світу. Хто не пам’ятає своєї історії та не робить висновків, той буде знов і знов повторювати одні й ті ж помилки, і у того ніколи не буде майбутнього! Ніщо в цьому світі не пройде безслідно…

Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Слава Українцям!" – написав Шовковський в Instagram.

Нагадаємо, сьогодні триває вже 12-й день війни. Збройні Сили України та звичайні люди демонструють неймовірну єдність, яка наближає день перемоги і вигнання ворога з нашої землі.

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