"У нас в команді 24 польових гравці та чотири воротарі. Кожен у тренувальному процесі доводить свої претензії на те, щоб грати у стартовому складі.

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Станом на сьогодні Караваєв перебуває трохи не в тих кондиціях, на які ми розраховуємо. Але він в обоймі.

Я розглядав можливість випустити його на поле у грі з Минаєм (мова про матч-догравання 16-го туру УПЛ, – прим.). Але якби я не випустив у старті Тимчика, то не зміг би взагалі розраховувати на нього у цьому поєдинку", – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Караваєв просидів на лаві запасних останні 4 матчі киян, не зігравши жодної хвилини. У поточному сезоні він провів за Динамо 21 поєдинок у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

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