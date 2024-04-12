"Які у нас шанси на Євро? Дуже високі. Мінімум – вихід з групи.

Маркевич оцінив шанси збірної України на Євро-2024: "Там нічого страшного немає"

А там вже буде стадія з одного матчу, на вибування – це вже зовсім інший контекст гри, тому що ти вже не рахуєш залікові бали, треба все в одному матчі показувати.

Тому я думаю, що з групи виходимо точно. Я так вважаю. А далі будемо дивитися по суперниках", – сказав Караваєв у програмі "Небезпечна передача".

Нагадаємо, збірна України у групі Е змагатиметься з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Чемпіонат Європи у Німеччині стартує 14 червня, а свій перший матч Ребров і Ко проведуть 17 червня проти румунів.

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