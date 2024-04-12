Караваєв здивував зухвалим прогнозом для збірної України на Євро-2024: "З групи виходимо точно"
Захисник Динамо Олександр Караваєв оцінив перспективи команди Сергія Реброва на чемпіонаті Європи в Німеччині.
"Які у нас шанси на Євро? Дуже високі. Мінімум – вихід з групи.
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А там вже буде стадія з одного матчу, на вибування – це вже зовсім інший контекст гри, тому що ти вже не рахуєш залікові бали, треба все в одному матчі показувати.
Тому я думаю, що з групи виходимо точно. Я так вважаю. А далі будемо дивитися по суперниках", – сказав Караваєв у програмі "Небезпечна передача".
Нагадаємо, збірна України у групі Е змагатиметься з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Чемпіонат Європи у Німеччині стартує 14 червня, а свій перший матч Ребров і Ко проведуть 17 червня проти румунів.
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