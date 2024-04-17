"Футбол 24" продовжує серію програм про життя українського футболу протягом Незалежності – від початку 1991-го і до 2023 року. Дивіться чергове відео на нашому YouTube-каналі.

На черзі у нас 1992-й рік! Найуспішніший в історії сімферопольської Таврії, яка закарбувалась у пам'яті як перший чемпіон України, сенсаційно здолавши у вирішальному матчі Динамо.

Тоді ж національна команда проведе свій перший поєдинок проти угорців, які відмовилися від спарингу у Києві, виправдовуючись складними умовами добирання до столиці нашої батьківщини. Про дебютний Кубок України, зарплату мішками, початок гегемонії Динамо і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Динамо за 150 тисяч купує Реброва, Фергюсон запрошує зірку Шахтаря, Лобановський і ОАЕ