Нарешті ми зможемо дивитись на верхню половину таблиці без урахування фактору незіграних матчів. Сьогодні обидва гранди закриють цей гештальт. Шахтарю дістався важчий суперник – Чорноморець, а не Верес, як у Динамо. Але у "гірників" вже є позитивний досвід гри з одеситами.

Місяць тому команди зустрічались у півфіналі Кубка. Зустріч завершилась дуже погано для "моряків" – вони програли з рахунком 1:4, а моментів допустили на 1:6 чи 1:8. Цей матч став найкращим для Шахтаря навесні. Після цього ще був успішний поєдинок з Рухом, однак надалі перемоги підопічних Маріно Пушіча стали менш переконливими.

Чого тільки коштують дві звитяги над Зорею, здобуті завдяки голам на останніх хвилинах. І це при грі у більшості протягом тайму, проти команди без центрбеків і провідного форварда. У донеччан були тривалі відрізки без створення моментів, а оборона допускала величезні проблеми під тиском. Тріумф над ЛНЗ на вихідних теж не вразив, а розгром Оболоні стався при 15 втратах під пресингом киян.

А Чорноморець, між іншим, славиться своїм персональним пресингом. Це – його головна риса. Щоправда, раніше вона приносила результат, а зараз одесити летять у прірву. У десяти останніх матчах підопічні Романа Григорчука зазнали сім поразок, а ще один матч не завершився нею тільки завдяки шаленому везінню (з Оболонню, де було 1:18 за ударами).

Навіть одна з двох перемог – над Олександрією – стала можливою завдяки грі в більшості та ударній стартовій 30-хвилинці з трьома голами. Після цього "моряки" пропустили два голи й завершили з рахунком 3:2. Взагалі, знаменитий пресинг Григорчука зараз є більшою проблемою, ніж його відсутність, адже Чорноморець став занадто простим для підготовки. У одеситів немає нічого нового.

Саме тому всі очікують на перемогу Шахтаря. Донеччанам вона потрібна за будь-яку ціну, адже відрив від Динамо не такий вже і великий – всього чотири залікових бали. Попереду Класичне, у якому може трапитись всяке. Тобто, на практиці у "гірників" немає права на осічку.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бондаренко (Шахтар)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Шахтар

Чорноморець: Варакута – Бадібанга, Салюк, Єрмаков, Брагару – Васильєв – Бойчук, Бадібанга, Авагімян, Штогрін – Ієде

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Криськів – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Шахтар – очевидний фаворит. Чорноморець перебуває в депресії, та і турнірної мотивації команді бракує. Вилетіти для одеситів майже нереально, піднятись кудись вони теж не можуть, а працевлаштування в УПЛ гарантовано майже всім футболістам. Команда навіть не грає за власних трибун, адже матч проведуть у Києві.

"Гірники" злі, вмотивовані й перемагають, попри всі обставини. Переможуть і сьогодні.

Динамо – Верес: анонс матчу УПЛ