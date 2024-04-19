"У нас в команде 24 полевых игрока и четыре вратаря. Каждый в тренировочном процессе доказывает свои претензии на то, чтобы играть в стартовом составе.

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По состоянию на сегодня Караваев пребывает немного не в тех кондициях, на которые мы рассчитываем. Но он в обойме.

Я рассматривал возможность выпустить его на поле в игре с Минаем (речь о матче-доигровке 16-го тура УПЛ, – прим.). Но если бы я не выпустил в старте Тымчика, то не смог бы вообще рассчитывать на него в этом поединке", – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

Напомним, Караваев просидел на скамейке запасных последние 4 матча киевлян, не сыграв ни одной минуты. В текущем сезоне он провел за Динамо 21 поединок во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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