– Ми готувалися до цієї гри, розуміли, завдяки яким якостям грає наш суперник. Але, на жаль, на самому початку ми пропустили такий гол, щодо якого ми попереджали, що треба бути обережними і відповідальними у цих передачах на нападника.

На жаль, ми пропустили, але головне те, що ми продовжували дотримуватися домовленостей, які у нас були на цей матч і, в принципі, я задоволений у першу чергу діями нашої команди, мотивацією і тим, як хлопці прагнули здобути такий необхідний для нас результат. Ми знали, що наші основні конкуренти, які попереду нас, свої матчі виграли, тому ми не мали права припуститися помилки.

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– Склад на цей матч обирали ви чи пан Луческу? І чи отримували ви від Луческу вказівки під часу матчу?

– Це індивідуальні питання, на які я не буду відповідати. Але я хочу сказати, що, безумовно, ми постійно на зв'язку з головним тренером, ми розмовляли з ним сьогодні вранці, розмовляли з ним учора вдень, ввечері. Він постійно підтримує команду, передає вітання, і ми так само бажаємо йому якнайскорішого одужання, щоби він був у строю. Стосовно рішень, то безумовно вони приймаються вже, скажімо так, за ситуацією, яка є на футбольному полі. Але ми постійно на зв'язку з головним тренером.

– Олександре Володимировичу, у першому таймі Динамо виглядало десь розгублено, і вже у другому гра трішки налагодилася. У чому причина такої гри у першому таймі? І чи вважаєте ви перший тайм провальним, і якщо вважаєте, то чому?

– Я не вважаю, що перший тайм був провальним. Безумовно, були певні проблеми. Ми знали, як суперники будуть діяти. Але ті домовленості, про які ми говорили, більше були реалізовані у другому таймі. У першому чомусь це не виходило. У перерві ми звернули увагу на ці моменти, гравці впоралися і в другому таймі більш відповідально поставилися до тих домовленостей, які були у нас, – наводить слова Шовковського прес-служба Динамо.

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