– Мы готовились к этой игре, понимали, за счет каких качеств играет наш соперник. Но, к сожалению, в самом начале мы пропустили такой гол, по которому мы предупреждали, что нужно быть осторожными и ответственными в этих передачах на нападающего.

К сожалению, мы пропустили, но главное то, что мы продолжали соблюдать договоренности, которые у нас были на этот матч и, в принципе, я доволен в первую очередь действиями нашей команды, мотивацией и тем, как ребята стремились получить такой необходимый для нас результат. . Мы знали, что наши основные конкуренты, которые впереди нас, свои матчи выиграли, поэтому мы не имели права допустить ошибку.

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– Состав на этот матч выбирали вы или господин Луческу? И получали ли вы от Луческу указания во время матча?

– Это индивидуальные вопросы, на которые я не буду отвечать. Но я хочу сказать, что безусловно мы постоянно на связи с главным тренером, мы разговаривали с ним сегодня утром, разговаривали с ним вчера днем, вечером. Он постоянно поддерживает команду, передает поздравления, и мы также желаем ему скорейшего выздоровления, чтобы он был в строю. Что касается решений, то, безусловно, они принимаются уже, скажем так, по ситуации, которая есть на футбольном поле. Но мы постоянно на связи с главным тренером.

– Александр Владимирович, в первом тайме Динамо выглядело где-то растерянно, и уже во втором игра немного наладилась. В чем причина такой игры в первом тайме? И считаете ли вы первый тайм провальным, и если считаете, то почему?

– Я не считаю, что первый тайм был провальным. Безусловно, были некоторые проблемы. Мы знали, как соперники будут действовать. Но те договоренности, о которых мы говорили, были больше реализованы во втором тайме. В первом почему-то не получалось. В перерыве мы обратили внимание на эти моменты, игроки исправились и во втором тайме более ответственно отнеслись к тем договоренностям, которые были у нас, – приводит слова Шовковского пресс-служба Динамо.

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