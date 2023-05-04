Початок матчу склався для киян жахливо. Кане віддав чудову розрізну передачу на Степанюка, який не зіпсував старань партнера.

Динамо здобуло вольову перемогу над Ворсклою – Беніто вперше забив за киян і організував атаку з ювілейним голом Ваната

Динамо відігралося до відпочинку. Беніто знайшов Ваната, а тому вдався ефектний удар з-за меж карного майданчика – 10 м'яч молодого форварда в чемпіонаті. На 48-й хвилині Беніто додав у свій актив гол. Ісенко відбив подачу Тимчика прямо на ногу нігерійцю, який з другої спроби заштовхав м'яч у сітку. Повітряна тривога переривала гру на 15 хвилин, але все докотилося до перемоги Динамо.