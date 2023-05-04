Гармата Ваната і "воскресіння" списаного легіонера у відеоогляді матчу Ворскла – Динамо – 1:2
18:49 - Читать на русском
Динамо переграло Ворсклу в матчі 24 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Владислав Ванат 24’
Олабіран Беніто 48’
24’ Владислав Ванат
48’ Олабіран Беніто
Початок матчу склався для киян жахливо. Кане віддав чудову розрізну передачу на Степанюка, який не зіпсував старань партнера.
Динамо здобуло вольову перемогу над Ворсклою – Беніто вперше забив за киян і організував атаку з ювілейним голом Ваната
Динамо відігралося до відпочинку. Беніто знайшов Ваната, а тому вдався ефектний удар з-за меж карного майданчика – 10 м'яч молодого форварда в чемпіонаті. На 48-й хвилині Беніто додав у свій актив гол. Ісенко відбив подачу Тимчика прямо на ногу нігерійцю, який з другої спроби заштовхав м'яч у сітку. Повітряна тривога переривала гру на 15 хвилин, але все докотилося до перемоги Динамо.
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