Шовковський приєднався до партії Кличка

У середу в Києві відбувся з'їзд партії УДАР Віталія Кличка, на якому були представлені деякі члени оновленої команди.

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Серед них і відомий у минулому український футболіст, а нині помічник Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України Олександр Шовковський. Екс-кіпер Динамо не зміг бути присутнім на з'їзді через підготовку збірної до матчів Ліги націй, але записав учасникам з'їзду відеозвернення.

"Друзі, я, як людина активна і небайдужа, хочу долучитися до змін в нашій столиці і в нашій країні. Я досягнув успіху в спорті і налаштований на успіх у політиці. На жаль, я не можу зараз бути з вами поруч, бо перебуваю у штабі національної збірної, де ми готуємося до матчів Ліги націй. Я вдячний Віталію Володимировичу, який запропонував мені долучитися до його команди – команди УДАРу. Я не підведу", – зазначив Шовковський у зверненні.

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