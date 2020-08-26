Шовковский присоединился к партии Кличко

В среду в Киеве состоялся съезд партии УДАР Виталия Кличко, на котором были представлены некоторые члены обновленной команды.

"Свобода – это то, что никто никогда не может забрать": Шовковский поздравил украинцев с Днем Независимости

Среди них и известный в прошлом украинский футболист, а ныне помощник Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины Александр Шовковский. Экс-кипер Динамо не смог присутствовать на съезде из-за подготовки сборной к матчам Лиги наций, но записал участникам съезда видеообращение.

"Друзья, я, как человек активный и неравнодушный, хочу присоединиться к изменениям в нашей столице и в нашей стране. Я достиг успеха в спорте и настроен на успех в политике. К сожалению, я не могу сейчас быть с вами рядом, потому что нахожусь в штабе национальной сборной, где мы готовимся к матчам Лиги наций. Я благодарен Виталию Владимировичу, который предложил мне присоединиться к его команде – команде УДАРа. Я не подведу", – отметил Шовковский в обращении.

"Луческу стал динамовским сердцем": стеб Суркиса, эмоции экс-жены Шовковского и 2 причины победы Динамо над Шахтером