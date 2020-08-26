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Шовковский присоединился к партии Кличко

14:11 - Читати українською
Шовковский присоединился к партии Кличко
Александр Шовковский / Фото из открытых источников

Ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский решил пойти в политику.

В среду в Киеве состоялся съезд партии УДАР Виталия Кличко, на котором были представлены некоторые члены обновленной команды.

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Среди них и известный в прошлом украинский футболист, а ныне помощник Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины Александр Шовковский. Экс-кипер Динамо не смог присутствовать на съезде из-за подготовки сборной к матчам Лиги наций, но записал участникам съезда видеообращение.

"Друзья, я, как человек активный и неравнодушный, хочу присоединиться к изменениям в нашей столице и в нашей стране. Я достиг успеха в спорте и настроен на успех в политике. К сожалению, я не могу сейчас быть с вами рядом, потому что нахожусь в штабе национальной сборной, где мы готовимся к матчам Лиги наций. Я благодарен Виталию Владимировичу, который предложил мне присоединиться к его команде – команде УДАРа. Я не подведу", – отметил Шовковский в обращении.

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Источник: Футбол 24
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Теги
Виталий Кличко Александр Александр Шовковский Сборная Украины
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