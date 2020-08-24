"Країно, вітаю тебе з Днем Незалежності! Свобода – це не те що можна дати! Це – те, що ніхто ніколи не може забрати!

"Пишаюсь тим, що я Українець!": Шевченко привітав усіх з Днем Незалежності

Я впевнений, що Ви, Українці, так само як і я, хочете жити в Країні, незалежній ні від кого! В Країні, де мирне небо над головою. В Країні, об’єднаній одною думкою. В об’єднаній Країні! Де роблячи свої добрі справи, ми би процвітали і тільки прославляли свою Батьківщину! Ще раз вітаю усіх нас з Днем Незалежності! Слава Україні!!!" – написав Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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