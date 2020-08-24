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"Свобода – це те, що ніхто ніколи не може забрати": Шовковський привітав українців з Днем Незалежності

15:37 - Читать на русском
"Свобода – це те, що ніхто ніколи не може забрати": Шовковський привітав українців з Днем Незалежності
Олександр Шовковський / Фото з відкритих джерел

Легендарний голкіпер Динамо, а нині асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський, звернувся до співгромадян щемливим постом в одній з соцмереж з нагоди 29-річчя української держави.

"Країно, вітаю тебе з Днем Незалежності! Свобода – це не те що можна дати! Це – те, що ніхто ніколи не може забрати!

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Я впевнений, що Ви, Українці, так само як і я, хочете жити в Країні, незалежній ні від кого! В Країні, де мирне небо над головою. В Країні, об’єднаній одною думкою. В об’єднаній Країні! Де роблячи свої добрі справи, ми би процвітали і тільки прославляли свою Батьківщину! Ще раз вітаю усіх нас з Днем Незалежності! Слава Україні!!!" – написав Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Олександр Олександр Шовковський Україна Україна Збірна України
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