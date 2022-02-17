"Перший випадок був у Ялті. Ми сиділи в кафе, але, подивившись на годинник, попросили рахунок, і нас дуже довго обслуговували. Ми швидко пішли, але вже біля ліфта зустріли Олексія Михайличенка. На 30 секунд, може, спізнився і він нас оштрафував. На мою думку, це була якась неправильна принциповість.

Шовковський отримував пропозицію повернутись у Динамо

Другий випадок. У нас було тренування на 12:00. Саме тоді збиралася збірна, і ми мали кілька днів відпочинку. Я приїхав, припаркувався, вийшов з машини і йшов у роздягальню, але до мене підійшла охорона стадіону Динамо та попросила відігнати машину, бо вона стояла під вікнами офісу президента.

Я відігнав її метрів на 15 і прийшов у роздягальню із запізненням на одну хвилину. Невеликий був штраф, але питання в іншому", – розповів Шовковський для Sport Arena.

Нагадаємо, Олександр Шовковський усю свою кар'єру провів у структурі Динамо (1993-2016 роки).

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