"Суркіс назвав мене серед тих, хто міг би стати президентом Динамо? Хочете розсмішити бога – розкажіть йому про свої плани на майбутнє. Для мене, людини, яка все життя грала в одному клубі, Динамо – це не просте слово.

Суркіс готовий довірити президентство Динамо трьом легендам клубу – це можливо за однієї умови

Безумовно, я переживаю за команду, за те, що відбувається, але з іншого боку – я не упереджений сьогодні у ставленні до гравців. Мені не важливо, це гравець Динамо, Шахтаря, Ворскли, Дніпра-1, Аталанти. Для мене головне – стан гравців і щоб вони віддавались на футбольному полі і в тренувальному процесі.

Якщо ми говоримо про можливе президентство Динамо, то я думаю, що потрібно ще багато чого дізнатися, перш ніж ухвалити таке рішення. Я знаю футбол зсередини, що відбувається на полі, в роздягальні, біля футбольного поля, під час підготовки, як потрібно організувати це все, але я не знаю багато інших моментів.

Є трансфери, імідж, маркетинг, робота з іншими клубами, міжнародні відносини, вболівальники. Є велике коло питань, про які я не знаю, але було приємно почути, що Ігор Суркіс довірив би мені посаду президента Динамо.

Чи була пропозиція від Динамо? Мені пропонував місце один з тренерів по роботі з воротарями, але я відмовився. Зараз я працюю в штабі збірної України", – сказав Шовковський для Sport Arena.

Петраков перехрестився, Шотландія готується до смерті, а Україна не є фаворитом: реакція соцмереж на жереб ЧС