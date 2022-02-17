"Первый случай был в Ялте. Мы сидели в кафе, но, посмотрев на часы, попросили счет, и нас очень долго обслуживали. Мы быстро ушли, но уже у лифта встретили Алексея Михайличенко. На 30 секунд, может быть, опоздал и он нас оштрафовал. По-моему, это была какая-то неправильная принципиальность.

Шовковский получал предложение вернуться в Динамо

Второй случай. У нас была тренировка на 12 часов. Именно тогда собиралась сборная, и у нас было несколько дней отдыха. Я приехал, припарковался, вышел из машины и шел в раздевалку, но ко мне подошла охрана стадиона Динамо и попросила отогнать машину, потому что она стояла под окнами офиса президента.

Я отогнал ее метров на 15 и пришел в раздевалку с опозданием на одну минуту. Штраф был невелик, но вопрос в другом", – рассказал Шовковский для Sport Arena.

Александр Шовковский всю свою карьеру провел в структуре Динамо (1993-2016 годы).

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