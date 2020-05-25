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Шотландський клуб оригінально вирішує долю резервного голкіпера

25 травня 23:37 139 Читать на русском
Шотландський клуб оригінально вирішує долю резервного голкіпера
Гері Мейлі / Daily Record

Середняк шотландської Прем'єр-ліги Лівінгстон придумав оригінальний спосіб, щоб визначитись із майбутнім третього воротаря команди Гері Мейлі.

"Леви" запропонували визначити долю кіпера вболівальникам, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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"Цілком імовірно, що вперше у футболі ми надаємо вам можливість вирішити майбутнє воротаря Гері Мейлі. Оскільки його контракт завершує дію наступного місяця, то ми виносимо рішення на розгляд фанатів. Залишається чи йде – ви вирішуєте", – ідеться у заяві Лівінгстона.

Наразі 62,1 % респондентів висловилися за продовження співпраці з голкіпером. У сезоні 2019/20 Мейлі не провів жодного матчу й лише 6 разів потрапив на лаву запасних. Раніше він захищав кольори Ковденбіта та Броксберн Атлетік.

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Теги
Лівінгстон Лівінгстон Світ футбольні курйози Шотландія
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