Барселона не потрапила в ЛЧ, Атлетіко вилетів з Прімери, Ліверпуль втратив понад 100 млн – шокуючі наслідки великих угод

Великі гроші на банківських рахунках не завжди гарантують безтурботне життя, тим паче, коли клуби панікують в екстрених умовах. Барселона, Ліверпуль, Монако, Атлетіко і Тоттенхем перевірили на собі.

Поспішаючи компенсувати відхід ключового футболіста, європейські гранди нерідко створюють собі ще більші проблеми необдуманими покупками. За 100-200 млн євро гравців переважно підписують пачками, але вистрілює далеко не кожен. Якщо ж провалюються усі зіркові новачки, наслідки ризикують бути катастрофічними. Marca пригадала найбільш резонансі трансферні провали після продажу лідера команди.

Втеча Фігу до Мадрида

"Каталонський Іуда" збагатив казну Барселони на 60 млн євро – шалена сума для тих часів. "Блаугранас" мали шанс якісно оновити склад, а натомість придбали чотирьох футболістів, які зробили жалюгідний внесок у розвиток "більше ніж клубу". Овермарс (40 млн євро), Жерард (21,6), Альфонсо (16,5) та Петі (15) стали радше тягарем, ніж панацеєю. З особливою "любов’ю" на Камп Ноу пригадують француза: 23 матчі, 1 гол, багато травм і скандалів. Барса не могла оговтатись цілих п’ять років, одного разу – не кваліфікувалась у Лігу чемпіонів. Смутні часи завершились після кампанії 2004/05, коли каталонці з Райкардом і Роналдінью виграли Прімеру.

Шокуючий трансфер Неймара та паніка Бартомеу

Так, вміє Барса працювати з "холодною головою". Рішення бразильця перебратись в ПСЖ спричинило землетрус на Камп Ноу. Поки керівництво вперто вірило, що Ней вибере спортивний проект, а не гроші, той торгував мільйони за спиною президента, Мессі та Ко. А кільки було кепкувань над знаменитим "se queda" Піке… Втім, меркантильний форвард не залишив "кулес" з порожніми руками, його трансфер став найдорожчим в історії – 222 млн євро.

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Цієї суми вистачило б на будівництво нового переможного проєкту, але Бартомеу відверто погарячкував. Не впоравшись з тиском, Барса розкидалась грошима наліво і направо: Дембеле – 145, Коутінью – 160, Паулінью – 40, Деулофеу – 12. Через три роки Коутінью перебуває в оренді (Баварія), а Дембеле безкінечно лікується. Паулінью попри хороший сезон 2017/18 продали в Китай. Каталонці, втративши Неймара, не перемагають в ЛЧ з 2015-го. Фіаско.

Сумна спадщина Суареса в Ліверпулі

Трансферна політика Ліверпуля не завжди була такою ефективною, як зараз. До приходу Юргена Клоппа мерсисайдці зробили чимало резонансних кадрових помилок. Найбільш яскравий приклад – новачки, які з'явились на Енфілді після продажу Луїса Суареса до Барселони (2010 рік). "Червоні" заробили 81 млн євро та підписали семеро нових гравців: Лаллана (31 млн), Ловрен (25), Марковіч (25), Балотеллі (20), Морено (18), Оріджі (12,5), Емре Джан (12). Досі в команді залишаються троє, британець, хорват і бельгієць, але язик не повернеться назвати їх гравцями основного складу – це радше перший вибір Клоппа на лаві запасних.

Травматичний Лаллана, швидше за все, покине Ліверпуль найближчого літа, майбутнє Оріджі – також оповите туманом, хоча той став одним з героїв пам'ятного камбеку проти Барси. Форварди, які приходили, щоб замінити Суареса, розчарували найбільше: Балотеллі провів 16 матчів в АПЛ, забивши один нещасний гол, а Марковіч відзначився двічі за підсумками кампанії 2014/15, після цього у балканця – чотири оренди поспіль (Фенербахче, Спортінг, Халл, Андерлехт).

Тоттенхем після рекордного трансферу Бейла

Відхід валлійського "гольфіста" важко назвати великою драмою "шпор", якщо оцінювати його через призму спортивних результатів. Тоттенхем продовжував виступати на європейській арені, пробивався у фінал Ліга чемпіонів. Однак робота Даніеля Леві з пошуком нових зірок не була такою ж успішною. Отримавши від Реала 100 млн євро за трансфер Бейла, лондонці оформили дві коштовні угоди – Ерік Ламела (30 млн) та Роберто Сольдадо (30 млн євро). Обоє відверто не вразили. Аргентинець часто травмувався, а іспанський чемпіон світу забив скромні 16 голів за два роки. Цього ж літа прийшов Еріксен (14), Паулінью (20), Капу (14), Кірікеш (9,5) і Шадлі (8,5). Лідером команди став лише данець, який нині захищає кольори Інтера.

Мбаппе в ПСЖ і безумство Монако

Влітку 2018-го монегаски отримали фантастичні прибутки, продавши трьох провідних гравців – Мбаппе (180 млн євро), Лемара (65) та Фабінью (45). З такими грошима можна було б забезпечити собі безтурботне майбутнє на років десять, але російські власники Монако вийшли на трансферний ринок... Багато цілей – маленькі дивіденди. Головін перебрався з ЦСКА за 30 млн євро, юний Жеббель коштував 20, івуарієць Ахолу – 14, Шадлі – 12. Ще через рік французький клуб витратив майже 85 млн на Мартінша (30), Оньєкуру (13,5) та Бен-Єддера (40). Французький форвард – єдиний, хто робить погоду (18 м'ячів і 7 асистів у сезоні 2019/20). Монако розплачується сповна: неабияк ризикували понизитись у класі, не потрапляють в єврокубки.

Провал Атлетіко після прощання з Вієрі

Мало хто пам'ятає, але "матрацники" також добряче зганьбились, заробивши чимало грошей від продажу італійської зірки у 1998-му. Лаціо поповнив казну мадридського клубу на 28 млн євро – шалена цифра у другій половині "нульових". Вийшовши на ринок з купою грошей, Атлетіко оформив чотири містичні переходи: Шамот (6 млн), Cерена (6), Юговіч (5), Негуш (3,8). Підсумки провальної трансферної кампанії були фатальними – "кольчонерос" фінішували на 13-й позиції, а невдовзі взагалі покинули елітний дивізіон (99/00).

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