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Аугсбург після розгрому Шальке добив "кнаппен" троллінгом

21:50 185 Читать на русском
Аугсбург після розгрому Шальке добив "кнаппен" троллінгом
Шальке – Аугсбург / твіттер Аугсбурга

Німецький Аугсбург пожартував у мережі над Шальке з Гельзенкірхеном після очного поєдинку команд у рамках 27-го туру Бундесліги.

 
Едуард Льовен 7’
Ноа-Жоель Саренрен-Базі 76’
Серхіо Кордова 90+1’
7’ Едуард Льовен
76’ Ноа-Жоель Саренрен-Базі
90+1’ Серхіо Кордова

Глузливий допис "Їхні плани на 2020-й" з'явився в офіційному твіттері швабів.

Безславна поразка Шальке і шедевр Льовена у відеоогляді матчу проти Аугсбурга

Прес-служба Аугсбурга вважає, що клубу з Гельзенкірхена потрібно змінити назву з Шальке 04 на Шальке 03. Саме з рахунком 0:3 "кнаппен" поступилися у домашньому поєдинку проти команди Хайко Херрліха. Це вже друга поспіль розгромна поразка гельзенкірхенців.

До слова, Шальке не перемагає у чемпіонаті Німеччини з січня. Серія без перемог "кобальтових" налічує 9 поєдинків.

Шальке ганебно програв Аугсбургу – 2:22 для "кнаппен" за дев'ять останніх матчів

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Теги
Німеччина Шальке Шальке Аугсбург Аугсбург футбольні курйози Шальке - Аугсбург
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