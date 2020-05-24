Аугсбург після розгрому Шальке добив "кнаппен" троллінгом

Німецький Аугсбург пожартував у мережі над Шальке з Гельзенкірхеном після очного поєдинку команд у рамках 27-го туру Бундесліги.

Глузливий допис "Їхні плани на 2020-й" з'явився в офіційному твіттері швабів.

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Прес-служба Аугсбурга вважає, що клубу з Гельзенкірхена потрібно змінити назву з Шальке 04 на Шальке 03. Саме з рахунком 0:3 "кнаппен" поступилися у домашньому поєдинку проти команди Хайко Херрліха. Це вже друга поспіль розгромна поразка гельзенкірхенців.

До слова, Шальке не перемагає у чемпіонаті Німеччини з січня. Серія без перемог "кобальтових" налічує 9 поєдинків.

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