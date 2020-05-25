Шотландский клуб оригинально решает судьбу резервного голкипера

Середняк шотландской Премьер-лиги Ливингстон придумал оригинальный способ, чтобы определиться с будущим третьего вратаря команды Гэри Мэйли.

"Львы" предложили определить судьбу кипера болельщикам, сообщает официальный твиттер клуба.

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"Вполне вероятно, что впервые в футболе мы предоставляем вам возможность решить будущее вратаря Гэри Мэйли. Поскольку его контракт завершает действие в следующем месяце, то мы выносим решение на рассмотрение фанатов. Остается либо уходит – вы решаете", – говорится в заявлении Ливингстона.

В данный момент 62,1 % респондентов высказались за продление сотрудничества с голкипером. В сезоне 2019/20 Мэйли не провёл ни одного матча и лишь 6 раз попал на скамью запасных. Ранее он защищал цвета Кауденбита и Броксберн Атлетик.

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