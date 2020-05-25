toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шотландский клуб оригинально решает судьбу резервного голкипера

25 мая 23:37 22 Читати українською
Шотландский клуб оригинально решает судьбу резервного голкипера
Гэри Мейли / Daily Record

Середняк шотландской Премьер-лиги Ливингстон придумал оригинальный способ, чтобы определиться с будущим третьего вратаря команды Гэри Мэйли.

"Львы" предложили определить судьбу кипера болельщикам, сообщает официальный твиттер клуба.

Аугсбург после разгрома Шальке добил "кнаппен" троллингом

"Вполне вероятно, что впервые в футболе мы предоставляем вам возможность решить будущее вратаря Гэри Мэйли. Поскольку его контракт завершает действие в следующем месяце, то мы выносим решение на рассмотрение фанатов. Остается либо уходит – вы решаете", – говорится в заявлении Ливингстона.

В данный момент 62,1 % респондентов высказались за продление сотрудничества с голкипером. В сезоне 2019/20 Мэйли не провёл ни одного матча и лишь 6 раз попал на скамью запасных. Ранее он защищал цвета Кауденбита и Броксберн Атлетик.

Барселона не потрапила в ЛЧ, Атлетіко вилетів з Прімери, Ліверпуль втратив понад 100 млн – шокуючі наслідки великих угод

blog_ava
Динамо вырвало бразильца из-под носа у россиян – Хацкевич сделал усилия напрасными
25 мая
701
Теги
Ливингстон Ливингстон Мир футбольные курьёзы Шотландия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
8
мин
Боруссия Дортмунд
19:30
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук