Шьоне офіційно став гравцем Дженоа

Дженоа оголосила про трансфер півзахисника Лассе Шьоне з Аякса.

Лассе Шьоне продовжить кар'єру в генуезькій Дженоа, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Зазначається, що сума трансферу склала 1,5 млн євро, а контракт розрахований на 2 роки з опцією продовження на рік.

Шьоне провів в Аяксі сім років, провівши 286 матчів та відзначившись 64 голами та 52 асистами. Данець виграв з Аяксом шість трофеїв, серед них три чемпіонства Ередівізі.

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