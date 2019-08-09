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Шьоне офіційно став гравцем Дженоа

17:58 104 Читать на русском
Шьоне офіційно став гравцем Дженоа
Лассе Шьоне / Mercato 365

Дженоа оголосила про трансфер півзахисника Лассе Шьоне з Аякса.

Лассе Шьоне продовжить кар'єру в генуезькій Дженоа, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Зазначається, що сума трансферу склала 1,5 млн євро, а контракт розрахований на 2 роки з опцією продовження на рік.

Шьоне провів в Аяксі сім років, провівши 286 матчів та відзначившись 64 голами та 52 асистами. Данець виграв з Аяксом шість трофеїв, серед них три чемпіонства Ередівізі.

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Теги
Дженоа Дженоа Аякс Аякс Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Лассе Шьоне Лассе Шьоне
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