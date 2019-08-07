Аякс знайшов заміну ван де Бееку, якщо той перейде в Реал – хавбек забив Динамо у Лізі чемпіонів

Нідерландський Аякс може придбати хавбека Брюгге Ханса Ванакена.

Аякс веде перемовини щодо трансфер хавбека Брюгге Ханса Ванакена. Бельгієць може стати заміною Доні ван де Бееку, якщо той все ж перейде в Реал, повідомляє AS.

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Також зазначається, що трансфер нідерландського хавбека в Реал вже майже узгоджений, проте мадридці все ще очікують рішення Погба щодо переходу в їх клуб.

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Нагадаємо, Ванакен став найкращим гравцем чемпіонату Бельгії минулого сезону, випередивши українця Руслана Маліновського. Крім того, у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів між Брюгге та Динамо, Ванакен забив єдиний гол у матчі.