Ювентус викупив захисника Дженоа за 26 млн євро і відразу віддав його в оренду

Туринський Ювентус викупив контракт аргентинського захисника Крістіана Ромеро.

Дженоа отримала за 21-річного оборонця 26 мільйонів євро. Ромеро уклав угоду з Ювентусом на 5 років.

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Щоправда, Ромеро не залишиться у Турині. Наступний сезон Крістіан проведе у складі Дженоа, виступаючи на правах оренди.

Ювентус намагався придбати Ромеро ще під час зимового трансферного вікна, але тоді угода зірвалася. У сезоні-2018/19 Ромеро провів 14 матчів в Серії А, в яких забив 1 м'яч.

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