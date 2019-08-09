Шене официально стал игроком Дженоа

Дженоа объявила о трансфере полузащитника Лассе Шене из Аякса.

Лассе Шене продолжит карьеру в генуэзской Дженоа, сообщает официальный твиттер клуба.

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Отмечается, что сумма трансфера составила 1,5 млн евро, а контракт рассчитан на 2 года с опцией продления на год.

Шене провел в Аяксе семь лет, проведя 286 матчей и отметившись 64 голами и 52 ассистами. Датчанин выиграл с Аяксом шесть трофеев, среди них три чемпионства Эредивизи.

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