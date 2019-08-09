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Шене официально стал игроком Дженоа

17:58 32 Читати українською
Шене официально стал игроком Дженоа
Лассе Шене / Mercato 365

Дженоа объявила о трансфере полузащитника Лассе Шене из Аякса.

Лассе Шене продолжит карьеру в генуэзской Дженоа, сообщает официальный твиттер клуба.

Ювентус выкупил защитника Дженоа за 26 млн евро и сразу отдал его в аренду

Отмечается, что сумма трансфера составила 1,5 млн евро, а контракт рассчитан на 2 года с опцией продления на год.

Шене провел в Аяксе семь лет, проведя 286 матчей и отметившись 64 голами и 52 ассистами. Датчанин выиграл с Аяксом шесть трофеев, среди них три чемпионства Эредивизи.

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Теги
Трансферы Дженоа Дженоа Аякс Аякс Италия Трансферы Чемпионата Италии Лассе Шене Лассе Шене
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