"Шокував усю Сегунду": Лунін присоромив старшого брата зірки Реала – іспанські ЗМІ пишуть про феномена

Андрій Лунін провів черговий крутий матч у Сегунді, хоча його команда поступилась лідеру чемпіонату.

Ов'єдо жахливо розпочав гру проти Кадіса, отримавши ранній пенальті у власні ворота. На дуель з українським кіпером "зголосився" колишній гравець Реала Алекс Фернандес – старший брат центрального захисника "бланкос" Начо. Фахівець з пробиття одинадцятиметрових, який проводить найкращий сезон у кар'єрі (12 м'ячів) несподівано програв майбутньому воротарю королівського клубу. Лунін впевнено парирував удар з "позначки", а команда Зіганди отримала шанс виправити стартові помилки.

Лунін парирував пенальті та здивував ще одним компонентом гри, але не врятував Ов'єдо від поразки лідеру Сегунди

Утім, старання нашого чемпіона світу виявились марними. Дубль Лосано поховав Ов'єдо, який повернувся до зони вильоту. Лунін традиційно отримав хорошу пресу, адже в Іспанії знайдеться небагато воротарів, які тягнуть 5 (!) пенальті у сезоні (3 – за Ов'єдо, 2 – у кубковій серії за Вальядолід). Андрій настільки вразив AS, що мадридське видання натякнуло на жорстку конкуренцію в Реалі: "Він побореться за місце Куртуа? Лунін шокував усю Сегунду".

Найбільше ж компліментів українцеві дісталось від популярного серед уболівальників "бланкос" порталу Defensa Central. "Лунін повністю розкриває власний потенціал в Ов'єдо. Він – експерт з пенальті та головна зброя астурійців у боротьбі за збереження прописки. Реал уважно стежить за його прогресом. В клубних офісах мадридського клубу пишаються цифрами молодого кіпера".

El Desmarque також виносить на перший план майстерність Андрія: "Він тріумфує перед Алексом Фернандесом. Сейв, який подарував Ов'єдо шанс на життя".

Lunin se hace grande ante Álex Fernández: una parada para dar vida al Oviedo https://t.co/GGGbkr5VaW #RealOviedo — ElDesmarque (Asturias) (@DMQAsturias) July 4, 2020

Журналіст клубного каналу Реала Пауль Теноріо розповідає про неймовірного феномена: "Раніше Лунін допоміг Вальядоліду пройти Марбелью в Кубку Іспанії, відбивши два пенальті, а зараз – втретє рятує Ов'єдо після одинадцятиметрового".

Lunin, que hizo pasar de ronda en Copa al Valladolid parando dos penaltis en la tanda contra el Marbella, lleva tres detenidos ya con el Oviedo. Menudo fenómeno. https://t.co/KKK9zlLbnS — Paul Tenorio (@Paul_Tenorio) July 4, 2020

Іспанські юзери Твіттера продовжують кайфувати від сейвів голкіпера збірної України.

"Вони поступились Кадісу, але, якщо Ов'єдо не вилетить – це заслуга Луніна. Знову парирував пенальті".

Han perdido en casa del Cádiz (actual líder), pero si el Oviedo se salva, gran parte de la culpa la tiene Lunin. Hoy a vuelto a parar un penalti y ya van 3.



El portero cedido por el Madrid ha encajado 15 goles en 16 partidos. #Football #LigaSmartBankpic.twitter.com/fdiIJAetUL — Basket and Fútbol ️ (@MUNDO_DE_BASKET) July 4, 2020

"Лунін – справжній професор з відбиття пенальті. Єдиний, хто досі не пускає Ов'єдо в третій дивізіон".

Otro penalti que para Lunin

Y ya van...



Un autentico especialista en parar penaltis y el unico que separa al Oviedo de ir a 2ºB https://t.co/zUzxW5tePV — Gravesen (@GravesenRM) July 4, 2020

"Якщо Ов'єдо врятується, Луніну потрібно поставити пам'ятник".

Si se salva el oviedo tienen que hacerle una estatua a Lunin — Razek76 (@Razek_76) July 4, 2020

"Лунін знову рятує Ов'єдо. Я радий, що він продовжує рости і правильно використовує ігровий час. Бажаю йому уникати травм. Це воротар з розкішним майбутнім".

Lunin salvando al oviedo parando otro penalti. Me alegro mucho que el oviedo cuente con el que siga creciendo aprovechando los minutos que le dan. Le deseo que le respeten las lesiones siga mejorando creciendo porque es un portero con un futuro impresionante. https://t.co/sMtjOMMJ2B — asenh madridista (@asenhmadridista) July 4, 2020

"Я не розумію, що робить голкіпер рівня Ліги чемпіонів в Ов'єдо".

Lunin es lo único que separa al Oviedo del descenso, no entiendo que hace un portero de champions como él jugando en el Oviedo. — julio iniesta vidal (@julioiniesta) July 4, 2020

"Лунін – бос Ов'єдо".

LUNIN PATRÓN DE OVIEDO DESDE YA — JorgeND (@JorgeNovoDiaz) July 4, 2020

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