"Шокував усю Сегунду": Лунін присоромив старшого брата зірки Реала – іспанські ЗМІ пишуть про феномена

Андрій Лунін провів черговий крутий матч у Сегунді, хоча його команда поступилась лідеру чемпіонату.
Ов'єдо жахливо розпочав гру проти Кадіса, отримавши ранній пенальті у власні ворота. На дуель з українським кіпером "зголосився" колишній гравець Реала Алекс Фернандес – старший брат центрального захисника "бланкос" Начо. Фахівець з пробиття одинадцятиметрових, який проводить найкращий сезон у кар'єрі (12 м'ячів) несподівано програв майбутньому воротарю королівського клубу. Лунін впевнено парирував удар з "позначки", а команда Зіганди отримала шанс виправити стартові помилки.
Лунін парирував пенальті та здивував ще одним компонентом гри, але не врятував Ов'єдо від поразки лідеру Сегунди
Утім, старання нашого чемпіона світу виявились марними. Дубль Лосано поховав Ов'єдо, який повернувся до зони вильоту. Лунін традиційно отримав хорошу пресу, адже в Іспанії знайдеться небагато воротарів, які тягнуть 5 (!) пенальті у сезоні (3 – за Ов'єдо, 2 – у кубковій серії за Вальядолід). Андрій настільки вразив AS, що мадридське видання натякнуло на жорстку конкуренцію в Реалі: "Він побореться за місце Куртуа? Лунін шокував усю Сегунду".
Найбільше ж компліментів українцеві дісталось від популярного серед уболівальників "бланкос" порталу Defensa Central. "Лунін повністю розкриває власний потенціал в Ов'єдо. Він – експерт з пенальті та головна зброя астурійців у боротьбі за збереження прописки. Реал уважно стежить за його прогресом. В клубних офісах мадридського клубу пишаються цифрами молодого кіпера".
El Desmarque також виносить на перший план майстерність Андрія: "Він тріумфує перед Алексом Фернандесом. Сейв, який подарував Ов'єдо шанс на життя".
Журналіст клубного каналу Реала Пауль Теноріо розповідає про неймовірного феномена: "Раніше Лунін допоміг Вальядоліду пройти Марбелью в Кубку Іспанії, відбивши два пенальті, а зараз – втретє рятує Ов'єдо після одинадцятиметрового".
Іспанські юзери Твіттера продовжують кайфувати від сейвів голкіпера збірної України.
"Вони поступились Кадісу, але, якщо Ов'єдо не вилетить – це заслуга Луніна. Знову парирував пенальті".
"Лунін – справжній професор з відбиття пенальті. Єдиний, хто досі не пускає Ов'єдо в третій дивізіон".
"Якщо Ов'єдо врятується, Луніну потрібно поставити пам'ятник".
"Лунін знову рятує Ов'єдо. Я радий, що він продовжує рости і правильно використовує ігровий час. Бажаю йому уникати травм. Це воротар з розкішним майбутнім".
"Я не розумію, що робить голкіпер рівня Ліги чемпіонів в Ов'єдо".
"Лунін – бос Ов'єдо".
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