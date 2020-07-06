"Зінченко – найбільший пройдисвіт Ман Сіті": фани лупцюють українця за унікальний фейл в АПЛ, але він видав матч сезону

Олександр Зінченко провів дуже неоднозначний поєдинок в чемпіонаті Англії. Матч Саутгемптон – Манчестер Сіті завершився поразкою команди українця.
Хавбек збірної України традиційно вийшов на позиції лівого захисника і вкотре викликав лавину критику від фанатів Сіті, який цього сезону не зміг захистити чемпіонство. Зінченко привіз гол на свої ворота, але примудрився... отримати визнання як гравець матчу в складі Манчестера за версією InStat. Що цікаво, його бал (351) став найвищим для Олекса в АПЛ 2019/20! Коли твоя команда виконує 50 гострих пасів і створює моментів на майже 4 очікувані голи, але ти помиляєшся ледь не в єдиному епізоді, який стає ключовим, це вже якийсь фатум.
Конфуз Зінченка призвів до поразки Манчестер Сіті – відеоогляд матчу проти Саутгемптона
За останні 4 роки не було такого матчу, в якому б команда Гвардіола стільки створила (26 ударів) і не забила жодного разу. Якась містика, але в обох своїх матчах на полі "святих" Зінченко припустився гольових помилок. Просто попереднього разу манчестерці змогли відповісти двома забитими м'ячами і перемогти. Наставник Сіті навіть нахваляв українця, мовляв, він був найкращим на полі, плюс віддав результативну передачу. Зараз Пеп просто відзначив, що за такої гри не має претензій до жодного виконавця і команди загалом – зробили все для перемог на декілька матчів уперед.
Цього разу підвели партнери. Та й навіть в епізоді з гольовою обрізкою Зіна показував Ляпорту – віддавай уперед, там відкривається зона. Однак, звісно ж, увага фанатів прикута не до тих, хто транжирить моменти чи підставляє одноклубника. Водночас не все так і зле. Зіна ще трохи небезпечно обрізався, але створив парочку 100-відсоткових моментів, і тут уже проблема Давіда Сілви та Габріела Жезуса, як вони пробили метрів з 6-7 після передач гравця збірної України. Загалом Олександр виконав вражаючу кількість ТТД (152) з незначним браком (13%). З його 107 пасів 90% знайшли адресат (третій найкращий в обох команд).
Без мінусів не обійшлося – українець став лідером матчу за втратами м'яча (23). Не було рівних і в частині прострілів (12), але лише 2 були точними. Хоча їхня якість шкутильгала в усієї команди. Інший фланговий захисник віддав 1 націлений крос з 6 спроб, а в Де Брйюне всі 10 спроб – у молоко. Жахливий бал від WhoScored (6,06), який визнав його найгіршим у матчі через результативний фейл, чи друга після Жезуса найгірша оцінка від FotMob (6,0)? Пусте! Цього разу статистичні портали дуже розділилися у свої оцінках гри Зіни. Скажімо, SofaScore виписав йому пристойні 7,1, а це 5-й результат серед гравців Сіті, плюс навіть вище за середній бал Сашка в сезоні (6,91), який падає потроху з кожним сезоном.
Football Critics ж взагалі оцінив Зінченка на третій бал у матчі (7,9) після Канселу (8,7) та воротаря Маккарті (8,4). Українець найкращий серед усіх, хто був на полі, за пасами у фінальну третину поля (40), контактами з м'ячем (137), поверненнями володіння (13), створеними 100-відсотковими моментами (по 2 з Канселу). Третій за дальніми передачами (9, з яких 5 вдалих). Показники в обороні скромніші, але виграв усі свої дуелі в повітрі (1) та підкатах (2), по одному разу перехопив снаряд, сфолив, дав себе обійти на дриблінгу та провалився у спробі обвести суперника.
Фанати накинулися на Зінченка значно сильніше. "Якщо вам вистачає зухвалості звинувачувати за це Едерсона, то вийдіть геть. Зінченко – це найбільший пройдисвіт. Він перебуває у клубі лише тому, що любить клуб. Його умінь недостатньо для Манчестер Сіті", – найпопулярніший коментар дня з Твіттера звинувачує у всьому саме українця.
Інший пост, який набрав багато вподобань: "Зінченко – найкращий гравець Саутгемптона".
Порівнюють Олекса і з грою захисника Наполі Кулабалі у відборі: "А в нас тим часом був Зінченко, який допомагав супернику".
"Деякі фанати Сіті все ще абсолютно впевнені – наступний сезон ми можемо провести з Менді та Зінченком як опції на лівому фланзі захисту".
Журналіст авторитетного The Athletic Сем Лі відзначив потенційний гольовий пас українського футболіста: "Це трохи тупо. Зінченка чекає чимало ударів батогами, якщо Сіті не переможе, але цей його пас на Сілву був прекрасний".
Сашко попросив вибачення у фанатів Сіті, але не всіх це вразило. Утім, лунають і голоси підтримки, мовляв для нього це унікальний випадок, адже інших подібних фейлів з м'ячем і не згадати. Та й коли команда не забиває після 74% володіння, 26 ударів і 13 кутових, покладати всю вину на одного захисника якось легковажно: "Усі так реагують, ніби Зінченко щойно винайшов поняття "втратити м'яч". Ми відстаємо на 20 очок від Ліверпуля, і це не вина Зінченка".
"Йому не допомагає те, що він грає лише лівого захисника і не мав практики деякий час. Ми все ще повинні замінити його. Сподіваюся, він знайде собі клуб, який йому подобається і де зможе стабільно грати у півзахисті. Заслужив на те, аби перезапустити свою кар'єру".
Тренер воротарів Естерсунда Девід Пірсі пояснив, чому не варту звинувачувати воротаря "містян", як це роблять деякі фанати: "Едерсон вийшов далеко з воріт бла-бла-бла. Його позиція – те, що від нього вимагають. Бути у близькому контакті з польовими гравцями і створювати тиск та вільний простір. Не можна допускати того, що гравець втрачає це все на початковій стадії білд-апу. Зінченко бере на себе цю провину".
Дехто коменсує гіркоту поразки тим, що починає свою ФІФА-кар'єру в Ман Сіті з розриву контракту ЗІнченка. Інші жартують, що Гвардіола вже підключився до серверів гри і тепер зможе продати Олександра, Едерсона і Жезуса хоча б у симуляторі.
"Сілва не може компенсувати помилку Зінченка", – пише Manchester Evening News. Видання оцінило українця найгіршим балом (5, стільки ж тільки у Фернандінью, який "міг отримати другу жовту" і не дуже надійно виглядав в опорній зоні). "Зінченко дешево віддав м'яч, що коштувало Сіті пропущеного гола. Не надто краще було після цього до перерви, втративши м'яч у низці інших випадків. Став сильнішим після перерви, почувався комфортніше на половині Саутгемптона, але не витіснить Менді після такого виступу".
ESPN теж виписав Зіні 5 балів, але нижча оцінка дісталася іншому екс-зірці Шахтаря Фернандінью та Жезусу (по 4): "Його дистрибуція м'яча у другому таймі отримала схвалення, але той факт, що він віддав м'яч Саутгемптону в моменті взяття воріт, затьмарив будь-які тіні позитиву".
Фанатський портал MancitySquare "нагородив" нашого футболіста найгіршим балом серед своїх (4,5): "Головний винуватець результату. Незважаючи на те, що атака могла і повинна була забивати більше, єдиний справді небезпечний шанс Саутгемптона був перетворений на гол внаслідок його роздачі". CitySquare не здивований результативною помилкою і ще кількома втратами м'яча Зінченка. Тут також 4,5 і той же сумний вердикт: "Його помилка коштувала очок, а значне покращення після перерви" вже нікому не допомогло.
Вболівальники на сайті авторитетного BBC оцінили на 3,54, а гірше лише у Стерлінга (середній бал 3,2) і Жезуса (3,27). Респектабельний сайт телеканалу Sky Sports вважає, що Зінченко не впорався з шансом, який йому надав найбільший любитель ротації складу в АПЛ Гвардіола (загалом уже назбиралося 120 змін в основі порівняно з попереднім туром). Портал зауважує тільки, як українця "розкуркулили" в центрі поля, і виписує найгіршу оцінку (4). Daily Mail тільки Ляпорту та Олексу поставила низькі 5 балів. Українця "безсоромно пограбували у безглуздій ситуації. Це була жахлива помилка для Зінченка і Гвардіоли".
Зінченко "поскаржився" на капітана Ман Сіті, а британські ЗМІ не подарували українцю хороші оцінки за матч з Бернлі