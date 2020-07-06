"Зінченко – найбільший пройдисвіт Ман Сіті": фани лупцюють українця за унікальний фейл в АПЛ, але він видав матч сезону

Олександр Зінченко провів дуже неоднозначний поєдинок в чемпіонаті Англії. Матч Саутгемптон – Манчестер Сіті завершився поразкою команди українця.

Хавбек збірної України традиційно вийшов на позиції лівого захисника і вкотре викликав лавину критику від фанатів Сіті, який цього сезону не зміг захистити чемпіонство. Зінченко привіз гол на свої ворота, але примудрився... отримати визнання як гравець матчу в складі Манчестера за версією InStat. Що цікаво, його бал (351) став найвищим для Олекса в АПЛ 2019/20! Коли твоя команда виконує 50 гострих пасів і створює моментів на майже 4 очікувані голи, але ти помиляєшся ледь не в єдиному епізоді, який стає ключовим, це вже якийсь фатум.

Конфуз Зінченка призвів до поразки Манчестер Сіті – відеоогляд матчу проти Саутгемптона

За останні 4 роки не було такого матчу, в якому б команда Гвардіола стільки створила (26 ударів) і не забила жодного разу. Якась містика, але в обох своїх матчах на полі "святих" Зінченко припустився гольових помилок. Просто попереднього разу манчестерці змогли відповісти двома забитими м'ячами і перемогти. Наставник Сіті навіть нахваляв українця, мовляв, він був найкращим на полі, плюс віддав результативну передачу. Зараз Пеп просто відзначив, що за такої гри не має претензій до жодного виконавця і команди загалом – зробили все для перемог на декілька матчів уперед.

Цього разу підвели партнери. Та й навіть в епізоді з гольовою обрізкою Зіна показував Ляпорту – віддавай уперед, там відкривається зона. Однак, звісно ж, увага фанатів прикута не до тих, хто транжирить моменти чи підставляє одноклубника. Водночас не все так і зле. Зіна ще трохи небезпечно обрізався, але створив парочку 100-відсоткових моментів, і тут уже проблема Давіда Сілви та Габріела Жезуса, як вони пробили метрів з 6-7 після передач гравця збірної України. Загалом Олександр виконав вражаючу кількість ТТД (152) з незначним браком (13%). З його 107 пасів 90% знайшли адресат (третій найкращий в обох команд).

Без мінусів не обійшлося – українець став лідером матчу за втратами м'яча (23). Не було рівних і в частині прострілів (12), але лише 2 були точними. Хоча їхня якість шкутильгала в усієї команди. Інший фланговий захисник віддав 1 націлений крос з 6 спроб, а в Де Брйюне всі 10 спроб – у молоко. Жахливий бал від WhoScored (6,06), який визнав його найгіршим у матчі через результативний фейл, чи друга після Жезуса найгірша оцінка від FotMob (6,0)? Пусте! Цього разу статистичні портали дуже розділилися у свої оцінках гри Зіни. Скажімо, SofaScore виписав йому пристойні 7,1, а це 5-й результат серед гравців Сіті, плюс навіть вище за середній бал Сашка в сезоні (6,91), який падає потроху з кожним сезоном.

Football Critics ж взагалі оцінив Зінченка на третій бал у матчі (7,9) після Канселу (8,7) та воротаря Маккарті (8,4). Українець найкращий серед усіх, хто був на полі, за пасами у фінальну третину поля (40), контактами з м'ячем (137), поверненнями володіння (13), створеними 100-відсотковими моментами (по 2 з Канселу). Третій за дальніми передачами (9, з яких 5 вдалих). Показники в обороні скромніші, але виграв усі свої дуелі в повітрі (1) та підкатах (2), по одному разу перехопив снаряд, сфолив, дав себе обійти на дриблінгу та провалився у спробі обвести суперника.

Фанати накинулися на Зінченка значно сильніше. "Якщо вам вистачає зухвалості звинувачувати за це Едерсона, то вийдіть геть. Зінченко – це найбільший пройдисвіт. Він перебуває у клубі лише тому, що любить клуб. Його умінь недостатньо для Манчестер Сіті", – найпопулярніший коментар дня з Твіттера звинувачує у всьому саме українця.

If you have the audacity to blame Ederson for that get off my timeline.



Zinchenko is the biggest bum and is only at the club because he loves the club. He’s not good enough for Manchester City — Ryan (@bernardooooV3) July 5, 2020

Інший пост, який набрав багато вподобань: "Зінченко – найкращий гравець Саутгемптона".

Zinchenko is Southampton’s best player! — City Chief (@City_Chief) July 5, 2020

Порівнюють Олекса і з грою захисника Наполі Кулабалі у відборі: "А в нас тим часом був Зінченко, який допомагав супернику".

pendant ce temps la nous on avait Zinchenko qui faisait des assist à l'adversaire https://t.co/i8o96tBfOT — Loïc (@Viruspyko) July 6, 2020

"Деякі фанати Сіті все ще абсолютно впевнені – наступний сезон ми можемо провести з Менді та Зінченком як опції на лівому фланзі захисту".

Some City fans on Twitter are still absolutely convinced we can go next season with Mendy and Zinchenko as our left-back options. — Freddie (@FreddiePye_) July 5, 2020 I’d be starting Cancelo at LB vs Madrid. Not a chance Zinchenko can be trusted there in our biggest game of the season — Index Section (@CitySection) July 6, 2020 Журналіст авторитетного The Athletic Сем Лі відзначив потенційний гольовий пас українського футболіста: "Це трохи тупо. Зінченка чекає чимало ударів батогами, якщо Сіті не переможе, але цей його пас на Сілву був прекрасний". This is a bit silly now. Zinchenko’s in for a lot of stick if City don’t win this but that’s a superb ball to Silva — Sam Lee (@SamLee) July 5, 2020 Сашко попросив вибачення у фанатів Сіті, але не всіх це вразило. Утім, лунають і голоси підтримки, мовляв для нього це унікальний випадок, адже інших подібних фейлів з м'ячем і не згадати. Та й коли команда не забиває після 74% володіння, 26 ударів і 13 кутових, покладати всю вину на одного захисника якось легковажно: "Усі так реагують, ніби Зінченко щойно винайшов поняття "втратити м'яч". Ми відстаємо на 20 очок від Ліверпуля, і це не вина Зінченка". Everyone here is acting as if Zinchenko just invented "losing the ball" we're 20 points behind Liverpool for a reason & its not Zinchenko's fault — Richi Köyolski Jr (@koyolski_jr) July 5, 2020 "Йому не допомагає те, що він грає лише лівого захисника і не мав практики деякий час. Ми все ще повинні замінити його. Сподіваюся, він знайде собі клуб, який йому подобається і де зможе стабільно грати у півзахисті. Заслужив на те, аби перезапустити свою кар'єру". It doesn't help that he only gets to play at LB and he hasn't been playing for a while now. We should still replace him regardless. I hope we sell him to a club he likes where he can finally start playing in midfield regularly. Kickstart his career again, he deserves it. — ShiznickMCFC (@JanYoUnchained) July 5, 2020 Тренер воротарів Естерсунда Девід Пірсі пояснив, чому не варту звинувачувати воротаря "містян", як це роблять деякі фанати: "Едерсон вийшов далеко з воріт бла-бла-бла. Його позиція – те, що від нього вимагають. Бути у близькому контакті з польовими гравцями і створювати тиск та вільний простір. Не можна допускати того, що гравець втрачає це все на початковій стадії білд-апу. Зінченко бере на себе цю провину". Ederson off his line blah blah.

His positioning is what is expected of him. To be in close contact with outfield players and draw press and open spaces. What can’t happen is a player lose then all in initial phase of build up. Zinchenko takes that blame.



https://t.co/FqbbYs1Ykw — David Preece (@davidpreece12) July 5, 2020 Дехто коменсує гіркоту поразки тим, що починає свою ФІФА-кар'єру в Ман Сіті з розриву контракту ЗІнченка. Інші жартують, що Гвардіола вже підключився до серверів гри і тепер зможе продати Олександра, Едерсона і Жезуса хоча б у симуляторі. Me starting a Man City career mode just to terminate Zinchenko‘s contract pic.twitter.com/I9r8NZyJkA — ‏ً (@KingKDB__) July 5, 2020 "Сілва не може компенсувати помилку Зінченка", – пише Manchester Evening News. Видання оцінило українця найгіршим балом (5, стільки ж тільки у Фернандінью, який "міг отримати другу жовту" і не дуже надійно виглядав в опорній зоні). "Зінченко дешево віддав м'яч, що коштувало Сіті пропущеного гола. Не надто краще було після цього до перерви, втративши м'яч у низці інших випадків. Став сильнішим після перерви, почувався комфортніше на половині Саутгемптона, але не витіснить Менді після такого виступу". ESPN теж виписав Зіні 5 балів, але нижча оцінка дісталася іншому екс-зірці Шахтаря Фернандінью та Жезусу (по 4): "Його дистрибуція м'яча у другому таймі отримала схвалення, але той факт, що він віддав м'яч Саутгемптону в моменті взяття воріт, затьмарив будь-які тіні позитиву". Фанатський портал MancitySquare "нагородив" нашого футболіста найгіршим балом серед своїх (4,5): "Головний винуватець результату. Незважаючи на те, що атака могла і повинна була забивати більше, єдиний справді небезпечний шанс Саутгемптона був перетворений на гол внаслідок його роздачі". CitySquare не здивований результативною помилкою і ще кількома втратами м'яча Зінченка. Тут також 4,5 і той же сумний вердикт: "Його помилка коштувала очок, а значне покращення після перерви" вже нікому не допомогло. Вболівальники на сайті авторитетного BBC оцінили на 3,54, а гірше лише у Стерлінга (середній бал 3,2) і Жезуса (3,27). Респектабельний сайт телеканалу Sky Sports вважає, що Зінченко не впорався з шансом, який йому надав найбільший любитель ротації складу в АПЛ Гвардіола (загалом уже назбиралося 120 змін в основі порівняно з попереднім туром). Портал зауважує тільки, як українця "розкуркулили" в центрі поля, і виписує найгіршу оцінку (4). Daily Mail тільки Ляпорту та Олексу поставила низькі 5 балів. Українця "безсоромно пограбували у безглуздій ситуації. Це була жахлива помилка для Зінченка і Гвардіоли".

Зінченко "поскаржився" на капітана Ман Сіті, а британські ЗМІ не подарували українцю хороші оцінки за матч з Бернлі