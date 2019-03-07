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Шмейхель забив космічний гол на тренуванні Лестера

19:14 231 Читать на русском
Шмейхель забив космічний гол на тренуванні Лестера
Каспер Шмейхель / фото із соцмереж

Воротар Лестера Каспер Шмейхель продемонстрував, що чудово вміє не лише відбивати удари суперника.

На тренуванні "лисиць" Каспер відзначився просто фантастичним голом, приголомшивши своїх одноклубників.

Шмейхель влітку може покинути Лестер

Відзначимо, що Шмейхель забивав навіть у офіційних матчах. В 2014 році у поєдинку Чемпіоншипа проти Йовілла голкіпер врятував свою команду від поразки. Щоправда, тоді гол спочатку помилково записали на Кріса Вуда, який добив м'яч у сітку воріт.

В нинішньому сезоні після 29-и турів Лестер набрав 35 очок та перебуває на 11-у місці в турнірній таблиці АПЛ.

Манчестер Сіті може побити трансферний рекорд задля придбання конкурента Зінченка

Теги
Каспер Шмейхель Каспер Шмейхель Лестер Сіті Лестер Сіті Англія Красиві голи Відеоновини
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