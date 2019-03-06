Манчестер Сіті може побити трансферний рекорд задля придбання конкурента Зінченка

Захисник Лестера Бен Чілвел може змінити клубну прописку в Англії.

Манчестер Сіті зацікавлений у послугах 22-річного лівого оборонця Лестера Бена Чілвела, повідомляє The Telegraph.

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Повідомляється, що Хосеп Гвардіола особисто хоче бачити англійця у Манчестері. Більше того, іспанський фахівець планує зробити Чілвела головною трансферною ціллю команди під час літнього трансферного вікна.

Новий менеджер Лестера Брендан Роджерс вважає Бена одним із ключових гравців та не планує продавати гравця, контракт якого чинний до 2024 року. Більше того, північноірландець сподівається, що повториться історія з Харрі Магуайром, коли захисником цікавилася низка провідних клубів з Європи і Англії, однак керівництво Лестера не відпустило оборонця.

А це означає, що Манчестер Сіті може побити трансферний рекорд захисників та заплатити за Чілвела більше 75 млн фунтів. Зазначимо, що трансферний рекорд серед оборонців наразі належить Вірджилу ван Дейку, який приєднався до Ліверпуля за 75 млн фунтів на початку 2018 року.

Трансферну вартість Бена оцінюють у 25 млн євро. Нагадаємо, українець Олександр Зінченко грає на позиції лівого захисника у тактичних побудовах Хосепа Гвардіоли.

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