Шмейхель влітку може покинути Лестер

Воротар англійського Лестера Каспер Шмейхель у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку.

Данський кіпер покине Лестер, якщо Клод Пюель залишиться головним тренером, стверджує The Sun.

Частково це підтвердив батько Каспера, легендарний Петер Шмейхель. 32-річний воротар, який виступає за "лисиць" із 2011 року та став чемпіоном у сезоні 2015/16, волів би бачити прогрес команди.

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"Лестер – чудовий клуб. Тут є хороші гравці, та нема тренера, який би повів команду до нових висот. Вони повинні йти на 5-8-му місці. Сподіваюся, що вони все владнають і зможуть піднятися туди, де повинні бути.

Каспер хоче знову й знову відповідати на виклики, як і будь-який інший гравець. Не думаю, що він хоче переїхати в Європу. Думаю, він дуже сильно любить Англію та Прем'єр-лігу, тому це малоймовірно", – заявив Шмейхель-старший.

У сезоні 2018/19 Каспер Шмейхель провів 26 матчів в АПЛ, у 7-ми з них він не пропускав.

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