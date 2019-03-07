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Шмейхель забил космический гол на тренировке Лестера

19:16 24 Читати українською
Шмейхель забил космический гол на тренировке Лестера
Каспер Шмейхель / фото из соцсетей

Вратарь Лестера Каспер Шмейхель продемонстрировал, что прекрасно умеет не только отражать удары соперника.

На тренировке "лис" Каспер отличился просто фантастическим голом, ошеломив своих одноклубников.

Шмейхель летом может покинуть Лестер

Отметим, что Шмейхель забивал даже в официальных матчах. В 2014 году в поединке Чемпионшипа против Йовилла голкипер спас свою команду от поражения. Правда, тогда гол сначала ошибочно записали на Криса Вуда, который добил мяч в сетку ворот.

В нынешнем сезоне после 29-и туров Лестер набрал 35 очков и находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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