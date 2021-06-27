Зденеку Земану не сидиться на пенсії. Культовий фахівець став головним тренером Фоджі із Серії С.

Чеський фахівець, вочевидь, взяв приклад із Мірчі Луческу і в 74 роки знову повернувся до тренерської роботи. Це вже його четвертий прихід у Фоджу.

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Зденек Земан підписав контракт на один сезон та спробує вивести команду в Серію В, повідомляє офіційний сайт Фоджі.

До слова, Земан розпочав тренувати у далекому 1966-му році. Фахівець став культовою постаттю для кальчо. Він запам'ятався фірмовим ультраатакувальним стилем та своєю великою любов'ю до цигарок. На найвищому рівні так і не виграв жодного титулу, але двічі виводив свої команди в Серію А.

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