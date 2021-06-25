Колишній італійський нападник Давіде Москарделлі не соромиться показати головний атрибут своєї зовнішності.

Форвард завершив професіональну кар'єру рік тому, але регулярно нагадує про себе.

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Москарделлі поділився ефектною фотографією з відпочинку. Татуювання, велетенська густа борода – 41-річний італієць міг би спробувати свої сили в кінематографі.

Додамо, що Москарделлі грав за такі клуби, як К'єво, Чезена, Лечче, Болонья. На рівні Серії А провів 91 матч, відзначився 12 голами та 4 асистами.

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