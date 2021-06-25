Головний бородань Італії продовжує вражати зовнішнім виглядом – фото дня
25 червня 16:12 - Читать на русском
Колишній італійський нападник Давіде Москарделлі не соромиться показати головний атрибут своєї зовнішності.
Форвард завершив професіональну кар'єру рік тому, але регулярно нагадує про себе.
Мессі давно хотів запустити бороду, але співпраця з відомим брендом заважала зірці Барселони
Москарделлі поділився ефектною фотографією з відпочинку. Татуювання, велетенська густа борода – 41-річний італієць міг би спробувати свої сили в кінематографі.
Додамо, що Москарделлі грав за такі клуби, як К'єво, Чезена, Лечче, Болонья. На рівні Серії А провів 91 матч, відзначився 12 голами та 4 асистами.
"Мене надихнув серіал Вікінги": грав зі скандальним українцем, стає головною бородою Італії, але не злякав Маліновського
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter