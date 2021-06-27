Франко Фода

Вік: 55 років

Амплуа: головний тренер

Статистика у збірній Австрії: 23 перемоги, 5 нічиїх, 11 поразок

Більшість із нас закидали збірну Австрії шапками ще до третього туру. "Посередня" команда без зірок за винятком Алаби, "тренер-фізрук", з Нідерландами ми продемонстрували куди конкурентніший футбол, ніж вони і тд. Очна зустріч у Бухаресті розставила все по своїх місцях. Від нокауту українці оговтувалися аж поки спільна гуманітарна допомога Швеції та Іспанії не подарувала вихід у плей-офф. Ну а вчора остаточно стало зрозуміло: ми обламали зуби об дуже організовану команду.

Італія – Австрія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Недооцінили Австрію і симпатики Скуадри Адзурри. Італії, чи не головному фавориту Євро-2020 за підсумками групового етапу, пророкували впевнену кваліфікацію у чвертьфінал. Але вже у першому таймі стало зрозуміло, що маестро Манчіні має проблеми проти того ж набору інструментів, якими австрійці хірургічно розчленували Україну: високий пресинг та рухливість опонента, хороша культура пасу, щільна оборона, фізично потужна атака. А ще якась надзвичайна для цього періоду витривалість і, звісно, впертий характер та концентрація у кожному епізоді.

По суті, Дас Тім похитнулася тільки одного разу – на початку овертайму. Саме тоді ось ця концентрація була втрачена, адже відборовшись на рівних усі 90 хвилин, австрійцям знадобився короткий період, щоб перегрупуватися. Вікном можливостей блискавично скористався свіженький К’єза, а невдовзі Пессіна, здавалося, завдав контрольного удару. Дев’ять із десяти команд на місці Австрії уже б не знайшли ні фізичних, ні моральних сил, щоб повернутися у гру.

Але ці хлопці з маніакальною самопожертвою знову поперли лупати неприступну скелю – і досягли успіху, обірвавши розкішну суху серію Скуадри Адзурри, яка тривала 11 матчів! Ще ніхто на цьому турнірі не змушував Манчіні бліднути від хвилювання, а його хлопців – віддавати всі сили, симулювати і тягнути час. Австрія, зрештою, покидає Євро, але робить це із високо піднятою головою, увійшовши в історію розкішним футбольним трилером.

Хто творець цієї команди? Німець Франко Фода – саме той, кого ще 10 днів тому вважали "фізруком". На чому базувався такий необачний вердикт? Важко сказати. Колись він був хорошого рівня захисником. У 80-х грав за Армінію, Кайзерслаутерн, у 90-х – за Байєр і Штутгарт, а закінчив в австрійському Штурмі. Грац став для нього другим домом. Тут Фода розпочав тренерську діяльність: дубль, асистент наставника першої команди, зрештою – сольна програма.

У серпні 2009-го його Штурм приїжджав до Харкова, де зумів шокувати Маркевича і Металіст перемогою 1:0, яка передчасно залишила українців за бортом Ліги Європи. У тому ж сезоні команда Фоди здобула Кубок Австрії, у наступному – взяла чемпіонство. Дотепер він працював на батьківщині лише один сезон (2012/13), був близьким, щоб повернути Кайзерслаутерн у першу Бундеслігу, проте програв стикові матчі Хоффенхайму. Камбек у Штурм, а з 2017-го Франко очолює Дас Тім.

Зараз у Фоди оптимальний тренерський вік, коли ще можна розвиватися, вдосконалюючи власні ідеї і черпаючи необхідні елементи від сучасних трендів. Він до дрібниць знає усі нюанси австрійського футболу, його підводні течії та життєдайні джерела. Тож щось мені підказує, що ми ще неодноразово почуємо про успіхи тренера, який добряче нагадує персонажа серіалу Комісар Рекс. Придивіться уважно: це ж Ріхард Мозер у виконанні Тобіаса Моретті!

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