Зденеку Земану не сидится на пенсии. Культовый специалист стал главным тренером Фоджи из Серии С.

Чешский специалист, очевидно, взял пример с Мирчи Луческу и в 74 года снова вернулся к тренерской работе. Это уже его четвертый приход в Фоджу.

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Зденек Земан подписал контракт на один сезон и попытается вывести команду в Серию В, сообщает официальный сайт Фоджи.

К слову, Земан начал тренировать в далеком 1966 году. Специалист стал культовой фигурой для кальчо. Он запомнился фирменным ультра атакующим стилем и своей большой любовью к сигаретам. На самом высоком уровне так и не выиграл ни одного титула, но дважды выводил свои команды в Серию А.

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